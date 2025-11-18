El alcalde de Alozaina dice que no se ha convocado pleno ordinario por falta de secretario y acusa a PP de "juego sucio"

ALOZAINA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Alozaina (Málaga), Antonio Pérez, ha calificado de "juego sucio y oportunismo político" las acusaciones del portavoz del grupo municipal del PP, José Santaolalla, sobre la no convocatoria de plenos ordinario y ha asegurado que "el único motivo es una causa de fuerza mayor ajena a esta Alcaldía: la vacante prolongada del puesto de secretario/a-interventor/a".

"No se ha podido celebrar cuatro plenos ordinarios desde finales de 2024 porque, sin un funcionario de habilitación nacional, cualquier acuerdo plenario carece de validez legal", ha manifestado el regidor en un comunicado, en el que ha precisado que "el problema surgió el 7 de octubre de 2024 con el cese de la secretaría-interventora, funcionaria que obtuvo un puesto en la Diputación de Málaga".

Al respecto, ha dicho que han estado "un año luchando contra la escasez de habilitados nacionales para garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento" y ha criticado la actitud del portavoz 'popular', al señalar que "llama poderosamente la atención que utilice esta problemática para hacer ruido político". Ha dicho que por su cargo, "el señor Santaolalla conoce perfectamente la grave dificultad que sufren los pequeños municipios para cubrir" este puesto.

"Sabe que el Servicio Provincial de Asistencia a los Municipios (Sepram) de la propia Diputación es incapaz de asumir estas funciones de forma permanente", ha apuntado Pérez, quien ha exigido al PP que "abandone la confrontación y ejerza la labor de control con rigor".

En este punto, le ha dicho que "en lugar de manipular la realidad de los hechos, que use su influencia en la Diputación de Málaga para solucionar el problema estructural de personal que la administración que dirige su partido no ha sabido resolver para atender las necesidades de los pequeños municipios".

El regidor ha garantizado que el Ayuntamiento de Alozaina "siempre ha cumplido con el calendario cuando ha tenido personal cualificado". "La voluntad política nunca ha faltado. Afortunadamente, desde el 1 de octubre de 2025, contamos con una nueva secretaria-interventora interina", ha asegurado, por lo que ha anunciado que el próximo pleno ordinario "se celebrará el 18 de diciembre de 2025, volviendo así a la normalidad que este gobierno siempre ha buscado".