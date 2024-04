Alcalde de Málaga admite "irregularidades administrativas" sobre parking Pío Baroja e insiste en investigación abierta

MÁLAGA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha admitido este miércoles "irregularidades administrativas" relativas a la contratación en relación con las obras del aparcamiento Pío Baroja, en Echevarría del Palo, y ha negado de manera "tajante", tras deslizarlo el PSOE, unas supuestas mordidas.

Los hechos, por los que tras una denuncia ya han prestado declaración el gerente de la Smassa, Manuel Díaz, y la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, están siendo investigados.

De la Torre, sin querer quitar importancia porque "no debe haber nada irregular", ha apuntado a "irregularidades en contrataciones administrativas, las que sean; no estamos hablando de sobrecostos para financiaciones ilícitas o algo parecido", ha señalado. De igual modo, en todo momento se ha remitido al comunicado de Smassa de este pasado martes.

Así lo ha señalado en rueda de prensa de las previas del pleno del Ayuntamiento, donde el grupo municipal del PSOE ha presentado una iniciativa urgente al mismo, que se celebra este jueves, sobre las "irregularidades" detectadas en la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios y en la que piden, entre otros, una comisión de investigación y apartar cautelarmente al gerente, Manuel Díaz, hasta que se finalicen todas las investigaciones.

"Nosotros no vamos a negar que ha habido unas irregularidades administrativas relativas a la contratación", ha sostenido el alcalde, al tiempo que ha reiterado que en relación con ello "hay una comisión interna, dentro de un grupo de trabajo interno, en Smassa, para profundizar en las mismas y para, obviamente, que no se repitan y ver exactamente las responsabilidades que existen en esa materia".

Ha dicho, además, que la Policía en base a "alguna denuncia" que haya habido sobre este particular "ha abierto también una línea de investigación", por lo que ha incidido, en relación con la moción del PSOE que "no vamos a votar que sí, porque lo que vamos a apoyar es que queremos que se trabaje en esa tarea de investigación, de profundización, tanto la de la Policía Nacional como la que está haciendo internamente Smassa" y cuando se tengan los resultados "estaremos en condiciones de poder responder a lo que sea aconsejable hacer para su buena gestión".

Por otro lado, tras deslizar el PSOE que esperan "que no haya mordidas, porque nos saltan sospechas de que hayan podido existir"; De la Torre ha negado lo que "el PSOE desliza de una manera absolutamente, yo diría, irresponsable, por no decir otro adjetivo más duro y descalificador". "Es una cosa que nosotros rechazamos de una manera tajante y negamos absolutamente", ha apostillado.

Al respecto, ha incidido en que "puede haber irregularidades administrativas en contratación, pero en absoluto nada que pueda haber repercutido en un sobrecosto que soporten los malagueños y menos todavía que pudiera luego beneficiarse de manera ilícita alguien con ello". Es más, ha dicho que es "irresponsable" el decirlo, además de que es "un tema querellable".

GERENTE

Cuestionado sobre si tiene el gerente de Smassa su confianza, se ha remitido a la nota de prensa de la empresa municipal, y, preguntado, en concreto, sobre si se plantea apartarlo momentánemamente, ha aludido de nuevo al comunicado y a la investigación de la Policía y la interna de la empresa: "Cuando tengamos toda esa información, podré contestar sobre esta cuestión a fondo". A su juicio, "lo lógico y natural" es hablar en los términos de "prudencia lógica y natural y el respeto a las personas que siempre debo tener".

Estas declaraciones se producen después de que el PSOE advirtiera en rueda de prensa este pasado martes sobre el presunto "amaño de contratos" en Smassa y, tras ser cuestionado sobre ello, De la Torre dijera no tener noticias sobre el tema; aunque, en esa misma tarde Smassa informara en un comunicado al respecto, admitiendo "irregularidades administrativas" en Pío Baroja.

Es más, se indicaba que la Smassa ha brindado "su total colaboración a la Policía Nacional, facilitándole la información que ha requerido" e informaron de que el gerente y la concejala habían prestado declaración tras ser citados a raíz de la denuncia. De la Torre, tras ser preguntado por si sabía de esa declaración del gerente y de la concejala ha dicho que no.

Por otro lado, el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, este miércoles ha apuntado a que este pasado martes el gerente "entró por la puerta de Alcaldía a las 08.00 horas"; cuestionándose Pérez "cómo es posible que De la Torre, que es el presidente del Consejo de Administración de Smassa, no tuviera conocimiento de que el gerente y la concejala de Movilidad han declarado ante la Policía".

Sobre esa cita en Alcaldía, De la Torre ha afirmado que "no cité a Díaz ayer en el Ayuntamiento y, desde luego, yo no estuve reunido" a esa hora.

De igual modo, sobre las acusaciones de "mentir" vertidas por Con Málaga y el PSOE en relación con sus declaraciones del martes, De la Torre ha insistido en que "en el momento en que yo estaba hablando, estábamos hablando de que sobre Smassa queríamos que se avanzara en toda la información que hubiera sobre el particular" y ha aludido a que "le sonaba" la constitución de la comisión interna de Smassa, aunque no sabía la fecha exacta.

De la Torre también ha dicho que preside "varias empresas", pero "a las reuniones no suelo asistir, más que momentos muy singulares o esporádicos" por las "muchísimas cosas" que tiene en agenda, "lo cual no quiere decir que yo esté ajeno a toda la problemática de las empresas, ni mucho menos; trasciende muchas veces en juntas de gobierno local los temas, como es natural", pero "no estoy en el día a día de la empresa, y empresas en general, como es lógico. Sería materialmente imposible".

PSOE

El grupo municipal socialista a través de una moción urgente ha pedido una comisión de investigación sobre Smassa; así como apartar cautelarmente de sus funciones al gerente, entre otros. El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha aludido al "sobrecoste de la obra en un 30%" y ha insistido en las "irregularidades" en la contratación de las obras del citado aparcamiento.

Pérez ha señalado que el gerente de Smassa "al tener conocimiento de que se le estaba investigando el 8 de febrero, mandató al técnico contratado irregularmente a realizar dos informes de error y subsanación para intentar tapar las ilegalidades cometidas por ambos en los últimos meses", concretamente "con la supuesta falsificación de firmas en documentos de contratación de obras para justificar el sobrecoste en el aparcamiento Pío Baroja de El Palo".

"Les hemos pillado con el carrito de los helados", ha afirmado el líder socialista y ha acusado al alcalde de "mentir", al igual que la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que, además, ha informado de que va a pedir al pleno solicitar "la intervención y fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas de Andalucía de todos los expedientes de contratación de la sociedad".

"La gestión de Smassa se realiza como si fuera el cortijo del gerente y lo más grave es que el alcalde ha mentido públicamente", ha advertido Morillas.

Por último, la concejala de Vox, Yolanda Gómez, ha dicho que está en investigación y ha añadido que "apoyaremos todo lo que sea control y transparencia y exigiremos las responsabilidades políticas que le tenemos que exigir al equipo de gobierno"; pero "es un tema que se debe de dirimir en los juzgados y habrá que esperar el resultado de estas actuaciones". "La comisión de investigación es transparencia y en ese sentido, sí", ha concluido.