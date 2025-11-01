El alcalde de Málaga asiste al homenaje al arquitecto Guerrero Strachan en el cementerio histórico de San Miguel

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, asiste al homenaje al arquitecto Guerrero Strachan y otros actos en el Cementerio de San Miguel con motivo del Día de Todos los Santos. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, y otros ediles, ha asistido a los actos celebrados este sábado en el Cementerio de San Miguel con motivo del Día de Todos los Santos, especialmente al homenaje al arquitecto Fernando Guerrero Strachan.

Los restos de este malagueño, que también fue alcalde de Málaga, están depositados en este cementerio histórico de la capital y en ese panteón se ha realizado una ofrenda floral, con el acompañamiento del coro José Luis Rueda de la Abogacía de Málaga.

En este marco, la decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, ha indicado que este día de Todos los Santos "nos invita a mirar atrás y recordar a quienes permanecen vivos en nuestra memoria".

"Y hoy, en el Cementerio de San Miguel, esa presencia adquiere un significado especial porque aquí reposan no sólo los restos de uno de nuestros más grandes arquitectos, sino también, de alguna manera, la esencia de una ciudad que él ayudó a definir con convicción y con una profunda vocación de servicio", ha dicho en referencia a Guerrero Strachan.

Según ha señalado, este arquitecto "nos dejó algo muy valioso: una idea de ciudad humana, convencido de que la arquitectura debía dignificar" y ha recordado que el colegio ha impulsado un ciclo dedicado a él, iniciado en julio de 2024 y formado por conferencias, rutas y visitas guiadas, con el que ha buscado "reconocer en su obra un referente que sigue guiando nuestra manera de entender el urbanismo y la arquitectura".

Ha añadido que este ciclo, reconocimiento a una "visión amplia y moderna de la arquitectura", también ha permitido "redescubrir su figura, como arquitecto, como alcalde de Málaga y como ciudadano comprometido con su tiempo" y ha detallado que culminará con la inauguración el 19 de noviembre de una exposición en el Museo de Málaga.

Asimismo, otro de los actos celebrados este sábado en el Cementerio de San Miguel ha sido la entrega de reconocimientos a José Luis Cabrera, Francisco Rodríguez Marín y a herederos de Martín Heredia Escolar por su contribución en la conservación del patrimonio del cementerio.

Posteriormente, se ha celebrado una misa en la capilla, mientras que en la tarde de este sábado está previsto el ejercicio de las Cinco Llagas y la procesión claustral del Santísimo Cristo de los Afligidos, con la colaboración de hermandades.