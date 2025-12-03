El alcalde de Málaga asiste al inicio de la jornada sobre intermodalidad accesible en el transporte público

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asistido hoy al inicio de una nueva jornada sobre intermodalidad accesible en el transporte público. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asistido este miércoles al inicio de una nueva jornada sobre intermodalidad accesible en el transporte público en la que una veintena de personas con discapacidad pertenecientes a la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible muestran cómo se desenvuelven a la hora de utilizar distintos medios de transporte en la ciudad, poniendo en valor la cadena de movilidad en los desplazamientos diarios.

La prueba se ha organizado por segunda vez en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora hoy, y cuenta con la participación de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Metro de Málaga y el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

La jornada ha consistido en un itinerario que ha comenzado con un primer paseo por el Paseo del Parque y la Alameda Principal hasta la estación de metro de Atarazanas, desde donde se han dirigido hasta la estación de El Perchel para luego continuar en autobús de la EMT (la flota es 100% accesible y está equipada con rampas) hacia el aeropuerto, donde los asistentes han recorrido la zona de atención a personas con movilidad reducida. Desde allí, han vuelto a la parada de la EMT para culminar el recorrido en la Alameda Principal.