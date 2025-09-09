Alcalde de Málaga cree probable que las muerte de aves se debe a gripe aviar y que no hay riesgo para las personas

Archivo - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho que "lo más probable es que sea un caso de gripe aviar" la aparición de aves muertas en parques municipales de la ciudad y ha considerado que, en su opinión, no hay riesgos para las personas. En este mismo sentido, ha apelado a esperar el tiempo necesario "que será poco" para conocer los resultados de los estudios del agua del estanque del Parque de Huelin que realiza en un laboratorio especializado.

Así se ha pronunciado De la Torre este martes en una entrevista en la cadena 'Ser' Málaga, recogida por Europa Press, en la que, en torno al caso de las aves muertas en parques de la ciudad y un hipotético caso de gripe aviar, ha lamentado que en redes sociales "la gente crea una alarma innecesaria, a veces con una irresponsabilidad enorme".

"Aquí hay que esperar el tiempo necesario, que será poco, a que las autoridades sanitarias digan qué es lo que es y qué riesgo hay. Estimo que no hay ninguno, en mi opinión, sin ser autoridad sanitaria, lo dejo claramente dicho", ha sentenciado al respecto.

Y cuestionado por el hecho de que trabajadores de la empresa concesionaria hayan presentado supuestos síntomas vinculados a una posible gripe aviar, ha defendido que los casos de transmisión a personas "son mínimos": "Es más, lo que yo he sabido de este tema es que se puede crear algún riesgo de transmisión mínima de efectos cuando la ave está viva, pero no cuando está muerta. Eso dicen los expertos".

En cualquier caso, De la Torre ha reconocido que lo más probable es que la aparición de aves muertas en los parques de la ciudad se deba a un caso de gripe aviar, "pero no nos empeñemos en que el agua esté mal, en que el parque esté mal...".

También y preguntado por el particular, el alcalde ha dicho que "en caso de que haya habido retraso" en la información de la aparición de aves muertas por parte de la empresa concesionaria al Ayuntamiento, "lo veremos y le pediremos explicaciones".

VIVIENDA

En otro orden de temas, Francisco de la Torre, ha insistido en reclamar al Gobierno que se modifique la Ley de Haciendas Locales de modo que se permita a los ayuntamientos implantar un impuesto o tasa a la pernoctación en las viviendas de uso turístico. Así, ha defendido que el mismo lo pagaría el turista "con una cantidad mínima: dos, tres, cuatro euros por noche".

Y además, ha defendido que al turista se le explicaría que la tasa serviría "para ayudar a resolver los problemas en materia de vivienda que se han generado", los cuales ha achacado especialmente a "una ley nacional que no estimula el alquiler de larga temporada".

El alcalde ha recordado que Málaga, tras Madrid y Barcelona, tiene el tercer parque de vivienda pública en alquiler, y ha defendido el esfuerzo del Ayuntamiento para que haya más suelo a disposición para construir. En el caso de los estudiantes y sobre la propuesta para la construcción de los llamados 'minipisos', ha insistido en llamarlos "viviendas de uno o dos dormitorios", a la vez que ha criticado que los "minipisos" eran "los de la ministra Trujillo, de 30 metros cuadrados".

De la Torre ha defendido que su propuesta es de viviendas dignas de uno o dos dormitorios de alquiler barato que permitan a los jóvenes comenzar un proyecto de vida.

El regidor ha insistido en que la ciudad tiene "mucho éxito" por ser un lugar "donde quiere venir a vivir y trabajar mucha gente de fuera, y eso nos crea un mercado donde hay mucha demandas y una oferta que no está a la altura".