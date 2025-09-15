El alcalde de Málaga dice que "no es serio" culpar a los pisos turísticos del problema de la vivienda: "No es cierto"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante la visita a una promoción de viviendas de alquiler asequible en el distrito de Campanillas en Málaga este pasado domingo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha considerado que relacionar los pisos de uso turístico con el problema de la vivienda en España, "como echando la culpa a las viviendas turísticas, no es serio ni es lo más constructivo posible", ya que "no es cierto". Además, ha advertido al Gobierno central de la importancia del turismo y de las consecuencias "muy negativas" que tendría el eliminar parte o la totalidad de este tipo de inmuebles.

Así se ha pronunciado De la Torre en un encuentro organizado por el Diario 'SUR' respecto al anuncio que hizo este pasado domingo el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en un mitin en Málaga sobre la revocación en la provincia de 8.000 viviendas de uso turístico, 53.000 en todo el territorio nacional; quien, además, visitó una promoción de viviendas en la capital.

Aunque ha dicho no conocer aún suficientemente esta propuesta, el alcalde ha advertido de que "si de pronto quitáramos aquí la vivienda turística, o una parte importante, se perderían algunos miles, bastantes miles de puestos de trabajo del sector turístico en general; no solo los directos, sino los indirectos; y eso tiene sus consecuencias muy negativas".

"La verdad es que no podemos echar la culpa al sector turístico del tema de la vivienda. No es cierto, ni es serio el hacerlo. Porque, además, es tirarnos balas en nuestros propios pies, es debilitar nuestra posición y dar una imagen, cuando ha habido manifestaciones, muy negativa", ha asegurado el regidor, quien ha reivindicado que el Ayuntamiento ha reducido el número de estas viviendas en más de 1.000, casi 2.000, junto a la Junta de Andalucía, y ha señalado que "en viviendas ilegales, todo lo que se haga, estamos totalmente de acuerdo".

Pero se ha cuestionado "hasta qué punto una vivienda turística que esté funcionando correctamente, que esté legalizada en la plataforma porque así ha sido hasta ahora, se puede quitar". "No me conozco el tema, por lo tanto, no puedo opinar sobre ello", ha apostillado De la Torre, quien, no obstante, ha considerado que se pone el acento "demasiado" en ese tipo de uso y ha reiterado que una forma de blindar el turismo es la tasa a la vivienda turística.

Al respecto, se ha referido a que en Málaga los hoteles tienen la tercera parte de capacidad que las viviendas turísticas "por lo tanto, el turismo de Málaga se vería muy afectado si se afectara a las viviendas turísticas". "Queremos hoteles de cinco estrellas, alfombra roja a los hoteles, lo digo, y viviendas turísticas, creemos que el número es suficiente hoy por hoy", ha apuntado, aunque ha reconocido el papel de estos inmuebles.

Así, ha asegurado que desde el Ayuntamiento van a ser "radicales" en cuanto a que "la convivencia entre vecinos y los que vengan a las viviendas turísticas tiene que ser perfecta"; pero ha incidido en reconocer "el papel que el turismo tiene y, dentro del papel, la aportación que da esa vivienda turística".

Para De la Torre, "habría menos viviendas turísticas con algo tan simple como cambiar la ley a nivel nacional, que no estimula el arrendamiento a larga temporada porque no tiene la seguridad el propietario de poder recuperar la vivienda si hay impago, y eso es fundamental en un Estado de derecho, la seguridad jurídica". "Si queremos que haya unos precios adecuados tiene que haber más oferta, oferta en venta y oferta en alquiler", ha apuntado.

"Pienso que el PSOE en solitario no lo habría hecho, un Gobierno, fruto de una coalición, yo no digo extraña, una coalición especial, diversa, tiene una ley que no funciona en ese sentido", ha asegurado el alcalde, quien ha apuntado que "querer resolver este problema sin abordar la clave de la situación --dar seguridad jurídica-- me parece chocante".

Respecto a los actos de Sánchez este domingo, De la Torre ha dicho que no considera "del todo serio mezclar una visita institucional aparentemente con las imágenes luego acompañando los mensajes muy políticos que se daban en el mitin". "No es mi estilo, creo que hay que separar lo que es institucional cuando se trata de crear, además, un clima de colaboración, de encuentro y de trabajo conjunto entre todas las administraciones y también el sector privado para sacar adelante este gran desafío que España tiene".

Además, ha presumido de los proyectos impulsados por el Ayuntamiento en esta materia y de tener "el tercer parque de vivienda en alquiler de España", con la previsión de 7.000 en 2030; y aunque ha considerado que "hay que hacer mucho más", ha detallado los esfuerzos para sumar suelos y ha indicado que hacia el Valle del Guadalhorce es donde puede haber algún desarrollo".

EMPATÍA EN LA POLÍTICA

A nivel nacional, el alcalde de Málaga ha incidido en la necesidad de que tanto PP como PSOE "no deben estar enfrentados prácticamente cada día, sino ser capaces de tender puentes. Tiene que haber contactos; tener empatía en la vida y en la política". "Es bueno que esta situación de visceral enfrentamiento baje tono", ha apostado.

También ha enumerado algunas formaciones que han desaparecido en otros países europeos y ha considerado que "es clave que las fuerzas que han jugado un papel esencial en la construcción de Europa se pudieran mantener en todos los países de la Unión Europea", ha dicho.

"Una Europa donde crece la ultraderecha, como está creciendo, no es bueno para el futuro de Europa. Y ahí tendría que pensar Europa por qué está produciendo eso", ha señalado el alcalde, quien ha considerado que la migración está "mal gestionada" pero "no de ahora, sino de hace muchos años", lo que en su opinión ha provocado "ese crecimiento de ultraderecha en Italia, Francia, en Alemania también".

Al respecto, ha indicado por ejemplo que "Europa tenía que haber pensado hace décadas, no digo años, sino décadas en qué responsabilidad tiene respecto a África", un continente "que tiene una potencia demográfica enorme", con casi 1.500 millones de habitantes y que "puede duplicar su población en los próximos años", pero se ha preguntado "qué experto hay en España en África, qué universidad está trabajando en África".

Ha apostado por una política de cooperación al desarrollo y "no de dinero de gobierno a gobierno, porque no llega a ningún sitio, sino de la sociedad en general", al tiempo que ha considerado que "la clave es la educación; formar líderes honestos en África", además de un comportamiento "ético" de Europa respecto a dicho continente, donde "se han hecho barbaridades", para evitar la migración irregular "que favorece a las mafias que causan miles de muertos y se lucran".

Sobre el auge de Vox y gobernar con ellos, ha dicho que no está en eso porque actualmente el PP tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento, pero sí ha asegurado que les diría "por qué no creen en la necesidad de pensar en estos temas, cambio climático incluido; ¿es que la situación social del mundo te parece buena, que la gente se muera de hambre? ¿Te parece bien la educación que no existe para millones de niños en el mundo?".