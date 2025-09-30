El alcalde de Málaga dice tener "expectativas" sobre la mesa de movilidad: "Hemos dado muchos documentos al ministerio"

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho tener "expectativas" respecto a la reunión de la Mesa de Movilidad que este martes convoca el Ministerio de Transportes y en la que estarán representadas distintas administraciones locales, la Junta y el propio ministerio.

Así lo ha dicho el regidor cuando ha sido cuestionado por los periodistas, a quienes les ha trasladado que espera "que sirva para algo" la reunión de esta mesa, así como ha insistido en que le han dado muchos documentos al ministerio.

A este último respecto, De la Torre ha destacado documentación sobre el corredor ferroviario Málaga-Marbella; el vial perimetral; y "las últimas ideas hechas junto a Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y Diputación para los enlaces de la autovía en Málaga, y luego la ronda en Rincón de la Victoria y cómo mejorar los enlaces para que no haya colas a la entrada y salida a la autovía y a la ronda".