El alcalde de Málaga espera que caravanas abandonen de forma voluntaria Sacaba y recuerda las "quejas" de los vecinos

Archivo - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha esperado este martes que los carteles ubicados en la zona de Sacaba informando para que las caravanas dejen el lugar y así poder instalar elementos que impedirán el acceso rodado "produzcan los abandonos voluntarios". Además, ha recordado "las quejas" de los vecinos, que han advertido de problemas de convivencia, higiene y seguridad.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha recordado que los vecinos que viven allí de hace muchos años "lógicamente, consideran que es una situación, desde el punto de vista higiénico y de convivencia, difícil y plantean que eso no se reúnen las condiciones adecuadas" para la concentración de caravanas.

El regidor ha explicado que donde están la mayoría de las autocaravanas es un terreno privado y, en ese sentido, ha dicho que han instado a la propiedad a "que se preocupe de ese tema".

De igual modo, De la Torre ha vuelto a insistir, como ha señalado en días anteriores, en encontrar un terreno para ubicar, dentro o cerca de Málaga, un camping de caravanas y, por otro lado, "lo que pueda ser, que parece que hay algo pero más minoritario de tema social, encontrar también la respuesta adecuada". "Cada caso hay que analizarlo en profundidad", ha señalado.

En relación con el límite de este martes para retirar los vehículos y así proceder a la instalación de elementos que impedirán el acceso rodado a la zona, De la Torre ha dicho que "se han puesto unos letreros dando información de que no era un sitio idóneo para acampada y eso se sabe".

"Espero que el letrero produzca digamos los abandonos voluntarios al ver que es una situación donde, como digo, los vecinos del entorno se quejan de ello", ha incidido.

Por otro lado, ha insistido en que no es un tema fácil: "No es fácil, venimos en esa línea trabajando y seguiremos haciéndolo para buscar esa doble respuesta, la que podríamos llamar turística, y la parte social, que tiene respuesta en la política de vivienda que hacemos nosotros que es muy ambiciosa y muy fuerte". "Lo que haya de ese tema trataremos de también ser sensible en ello", ha concluido.