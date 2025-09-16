El alcalde de Málaga, sobre la próxima celebración de la Comic-Con: "Nos dará visibilidad, nos dará proyección"

Imagen de archivo de la presentación en Madrid de la Comic-Con de Málaga. - Carlos Luján - Europa Press

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado la celebración en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital de la Comic-Con de San Diego, que por primer vez se celebra fuera de California, y ha asegurado que a la ciudad "nos dará visibilidad, nos dará proyección".

Cuestionado por los periodistas por la celebración de este evento, De la Torre ha asegurado es muy importante "para la ciudad de Málaga, para Andalucía y para España" y ha indicado que ayudará también "al espacio de producción de todo lo que es esa cultura pop, de los videojuegos, etcétera, que en Málaga ha crecido bastante de la mano del Polo Nacional de Contenidos Digitales".

"Se trata por tanto de que no seamos solo consumidores de esos productos, sino productores también", ha incidido el regidor, quien ha subrayado lo que supone de "oportunidades de trabajo en ese sentido" y "también estimula, no hay duda".