El alcalde de Málaga, sobre su reelección: "Si consigo cambiar la agenda para hacer más deporte, ahí estaré"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, abraza a Moreno tras la toma de posesión en San Telmo. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha reconocido este domingo que está haciendo cambios en su agenda de trabajo a fin de "hacer más deporte" y "si lo consigo, ahí estaré", en respuesta a la pregunta sobre si se presentará a la reelección para las próximas elecciones municipales.

En declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, De la Torre ha reconocido que ha empezado a "prepararse" para hacer cambios en la agenda --manteniendo el principio de ser "más eficaz"-- a fin de hacer "más deporte". "Si lo consigo, ahí estaré", ha remarcado.

Igualmente, el alcalde de Málaga ha valorado el "discurso abierto" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que ha instado a mantener la colaboración "leal" con los ayuntamientos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido este domingo en su toma de posesión del cargo por tercer mandato consecutivo a ser "fiel a sí mismo" y a lo que ha definido como "vía andaluza" del diálogo tras su pacto de gobierno con Vox, al que ha invitado a sumarse a todos los andaluces que quieran "hacer grandes cosas" por Andalucía con independencia del sentido del voto que emitieron el pasado 17 de mayo.

"Los acuerdos son parte esencial de la democracia y significan implicación, compromiso, responsabilidad y cesión, a veces no le gustan al 100% ni siquiera a las propias partes que lo firman porque tienen que dejar parte de sus objetivos en el camino y pueden generar también rechazo e incluso contrariedad", ha admitido Moreno en relación a su pacto con Vox, tras lo que ha advertido de que espera que "esta legislatura sea larga y fructífera o no lo será".