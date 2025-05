El alcalde de Málaga, sobre si optará a la reelección: "No me lo planteo ahora, dependerá de muchos factores"

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha cumplido 25 años como regidor y, sobre si volverá a optar a la reelección en 2027, ha asegurado que ahora no se lo plantea, ya que está en los temas "que ahora me preocupan" como la vivienda, por lo que esa decisión dependerá de "muchos factores".

Así lo ha señalado De la Torre, en una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que cuestionado por si se ve presentándose en 2027 de nuevo a la Alcaldía de Málaga, ha insistido en que "no lo sé, cuando me preguntan estos temas siempre digo, es verdad, y ahora más que nunca, que estoy en los temas que ahora me preocupan, tema de la vivienda".

"Dedico la mayor parte de mi tiempo a ello y ahí tenemos que sumar todas las administraciones; la colaboración público-privada es fundamental en este tema, evidentemente", ha explicado.

También ha aludido a la necesidad de avanzar en el auditorio de Málaga; en seguir avanzando en una ciudad potente en cultura, tecnología y turismo de calidad; y en "una ciudad también que tenga influencia y capacidad de ayudar a los municipios del entorno y que los municipios del entorno también nos ayuden, es decir, crear una sinergia de espacio territorial más amplio que el propio municipio".

Por lo tanto, ha sostenido que está en esas cuestiones y lo que va a pasar en el año 2027, "pues no me lo planteo ahora, sinceramente, dependerá de muchos factores".

Precisamente, la vivienda es unos de los problemas de Málaga, al igual que en otros puntos del país, sobre ello, De la Torre ha valorado la gestión del equipo del Gobierno y ha recordado las viviendas que se están ejecutando.

También se ha referido a la torre del puerto, de la que ha dicho "es un tema siempre polémico, evidentemente, como pudo ser en su momento el hotel de la de Barcelona", pero "en Málaga necesitamos hoteles de calidad, de cierto tamaño y de excelencia" porque "es la clave del turismo que quiere la ciudad".

El tren litoral es otro de los proyectos pendientes en la provincia de Málaga, sobre el mismo ha recordado que el ministro Óscar Puente estará en la provincia esta semana y "alguna noticia dará de este tema" como "espero que dé noticias también de la terminal del aeropuerto que necesita ampliarse".

Durante la entrevista se ha hablado sobre el éxito de Málaga y se ha cuestionado sobre que la ciudad compite, por ejemplo, con Barcelona. Al respecto, De la Torre ha dicho que hay que ser "realistas, vamos muy bien, vamos muy rápido, pero partimos de una posición baja y, por lo tanto, Barcelona nos lleva a una gran distancia en el número de centros de enseñanza superior, en el número de creación de empresas...".

De la Torre ha valorado que "somos dinámicos" y ha puesto ejemplos, entre otros, como las diversas empresas multinacionales establecidas en Málaga o el futuro IMEC.

"Queda un camino largo, lo que hay son muchas oportunidades de empleo para nuestra gente y ahí la formación no puede fallar", por lo que ha insistido en la educación, "para que nuestra gente aproveche esas oportunidades de dinamismo que Málaga tiene y que lo hacemos para ayudar al progreso de Andalucía, el progreso de España". "Si toda la ciudad y provincia actuamos de esa manera, elevaremos el nivel", ha valorado.

"RESPUESTAS CONJUNTAS A GRANDES DESAFÍOS"

En clave nacional, De la Torre ha asegurado que "creo que hay momentos en que la vida de un país es conveniente, que las dos grandes fuerzas, centroderecha y centroizquierda, puedan plantearse respuestas conjuntas a los grandes desafíos que tiene en este caso España".

Al respecto, ha puesto como ejemplo que la educación "es uno de los grandes retos que tenemos pendientes" y ha incidido en que "no se ha hecho todavía ese gran cambio transformador de una educación de calidad". "La educación es clave y los países que lo han hecho les va mejor", ha sostenido.

"El maestro tiene que tener prestigio, el maestro de Primaria es la clave", ya que "estamos formando a los niños, que son los hombres y mujeres del mañana", ha dicho. A su juicio, hay que hacer un "esfuerzo" para un pacto en educación.

"LA CLAVE EN ESTE MOMENTO DE POLARIZACIÓN ES TENER PUENTES TENDIDOS"

Por otro lado, ha insistido en que "la clave en este momento de polarización de la vida política, no hay más que ver comentarios y noticias, es ser capaz de tener siempre puentes abiertos, puentes tendidos", ha asegurado.

De la Torre ha incidido en que exista "la capacidad de poder dialogar" y en "crear un clima que propicie soluciones que duren muchos años y que nos permita tener un país mejor para nuestra gente, para los chicos de hoy".

Cuestionado sobre si verá al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del Gobierno, ha asegurado que "puede llegar a serlo, claro que sí. Tiene condiciones para serlo" y ha recordado que "ha presidido Galicia durante varias ocasiones, ha ganado elecciones allí". "Puede ganarlo, evidentemente", ha agregado.

No obstante, De la Torre ha subrayado que lo que plantea, "con independencia de quién pueda ganar", es "un clima de diálogo que, sea quien sea la fuerza primera mayoritaria y quien sea la segunda, es bueno conservarlo".

"Ese diálogo luego puede tenerlo el PSOE con su fuerza a su izquierda, el PP con su fuerza a la derecha, y es un tema que debe ser compatible el tener la percepción de la alternancia en el gobierno con la necesidad de que, existiendo alternancia en el gobierno, exista diálogo entre las fuerzas políticas claves de un país como España", ha apostillado.

Cuestionado, por otro lado, por las declaraciones de que Pedro Sánchez podría superar al malagueño Antonio Banderas como actor, De la Torre ha aludido a que "realmente Sánchez tiene una parte, digamos, teatralizada en sus intervenciones", además de "esa capacidad también de decir una cosa y poco después la contraria, decirlo con absoluta convicción una y otra".

"Es decir, que es cambio de opinión, yo no estoy muy de acuerdo con ese planteamiento, creo que en la política hay que decir las cosas claras y mantenerlas de una manera también constantes con las adaptaciones a los momentos que sean necesarias". A su juicio, "una cosa es la adaptación y otra cosa es cambio total y radical", ha concluido.