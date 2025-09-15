Alcalde de Málaga sobre si repetirá como candidato: "Sé que la próxima vez, si voy, es más difícil que esté cuatro años"

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a asegurar que su dedicación está en gestionar la ciudad y que no tiene tiempo para "pensar en otras cosas" como si se volverá a presentar como candidato del PP a la Alcaldía de la capital malagueña, aunque sí ha reconocido que sabe "que esa próxima vez, si voy, es más difícil que esté los cuatro años en los que siempre me comprometo".

Así lo ha indicado De la Torre este lunes en un encuentro, organizado por el Diario 'SUR', en el que ha apuntado que en las últimas elecciones se comprometió "en los cuatro años y yo estoy en estos cuatro años porque es mi compromiso, como hice en anteriores" y ha reiterado que "llegará un momento en que tenga que decidirlo".

Esa decisión dependerá, ha señalado, "de que te sientas útil; si te sientes útil, si tú crees que puedes ayudar a los objetivos salgan adelante, me puedo sentir animado" y también ha indicado que "el partido es el que tiene que decidir sobre ese particular". "Esto no es una monarquía o una designación a dedo de sucesores y cosas parecidas. Eso puede ocurrir en algunos otros países, pero en España es un país democrático, tiene sus normas y sus reglas", ha afirmado.

Cuestionado por si la convivencia con esa persona que podría sucederle, que tendría que estar en la lista, sería complicada, De la Torre ha dicho que "no tiene por qué", pero ha insistido en que "si no me planteo lo primero --si se va a presentar o no-- ¿cómo voy a plantear lo segundo?. "No está decidido, no entro en ello", ha aseverado.

PRESUPUESTO

Sobre el presupuesto municipal para el próximo año, el alcalde ha asegurado que seguirá recogiendo "lo necesario" para los ciudadanos, con "un componente fuerte en vivienda, en materia social, y teniendo presentes también obras" e infraestructuras, como el soterramiento de Valle Inclán, cuyo pliego está "ya muy avanzado para distintas alternativas" y que puede ser en torno a 25 o 30 millones de euros.

También ha aludido al acceso noroeste, que "viene como consecuencia del hospital en la zona Arroyo de Los Ángeles" y que, ha dicho, "será bueno hacerlo pronto, por la propia obra del hospital y, sobre todo, para el funcionamiento del hospital, complementando el acceso en metro que la Junta está desarrollando". En este punto, ha considerado que "debemos de colaborar, yo entiendo, la Junta, por razones obvias, nosotros, porque también nos importa y nos interesa, quizás la Diputación, por hacer que el hospital esté más abierto a la provincia".

Otros ejemplos que ha puesto son el vial distribuidor, "una obra que quedó pendiente hace años" y que repercutirá en los polígonos industriales, la mejora de la accesibilidad al Palacio de Ferias, la conectividad a la zona de Mare Nostrum y alguna medida relacionada con la zona del Palacio de los Deportes Martín Carpena; además de que "habrá reflejo para el Paseo Marítimo de Pedregalejo y puede haber reflejo para los Baños del Carmen".

Sobre limpieza, ha asegurado que "todo es mejorable" y que la ciudad "puede estar más limpia". "Yo no voy a contestar como de una manera muy voluntariosa contestó la delegada Teresa Porras que está limpia. No, todo es mejorable. Se puede hacer más, pero el tema básico es la concienciación", ha señalado el alcalde, quien ha apuntado que "a lo mejor hay que empezar a multar después de esa concienciación o al mismo tiempo que se conciencia".

Ha incidido en hacer "más esfuerzos en lo que es la concienciación ciudadana" y en "respetar el trabajo que hace Limasa, que es un trabajo muy bueno". "La clave está en hacer un trabajo magnífico, que la gente nos aplauda por el trabajo que hacéis. Y eso obliga, quizás, a un esfuerzo aún mayor", ha señalado el regidor, quien ha considerado que "todos los vecinos no son, como decir, respetuosos", ha manifestado.

"La mayor parte se comporta perfectamente, pero basta con que haya un porcentaje pequeño", ha incidido De la Torre, para que "se note muchísimo"; por lo que ha instado a que "debe haber una responsabilización de que la calle es de todos", no solo a la hora de sacar a los perros, sino también en dejar los muebles para que los recojas y en otras cuestiones.

De la Torre ha dicho que no se arrepiente de la municipalización de la empresa de limpieza, pero ha apuntado que aún hay que analizar "si podemos mejorar más desde el punto de vista del trabajo, organizarnos mejor, crear un buen ambiente dentro de la empresa, la productividad, midiéndolo primero con el tema del absentismo y después con la calidad del trabajo". "O sea, hay que sacarle más partido positivo a la municipalización", ha aseverado.

También ha sido preguntado por la renuncia al Mundial de fútbol de 2030 y ha reiterado que "nosotros hemos hecho el esfuerzo máximo posible", refiriéndose a la necesidad de actuaciones en el entorno del estadio de atletismo, que se planteaba como alternativa mientras se ampliaba La Rosaleda, y a que "no hemos conseguido que el Ministerio de Fomento nos diera un cierto apoyo, sino lo contrario, para poder garantizar los 25.000 o 27.000 espectadores allí".

Así, ha defendido el trabajo realizado en este aspecto y también en cuanto a la Expo de 2027, que tampoco se consiguió, aunque ha apuntado que ahora la ciudad es candidata para la nueva Autoridad Aduanera Europea, que decide la Unión Europea, en lo que tiene condiciones "muy buenas" además de que no tiene ninguna agencia europea.

Respecto a un nuevo estadio de La Rosaleda, el alcalde ha señalado que en 2030 "debe estar bastante avanzado". "El compromiso de hacerlo es firme de las tres administraciones, ahora, si en el tiempo viene un privado que compra el club porque los otros venden, y dice, a mí me interesa estar en eso, yo encantado", ha apostillado, al tiempo que, por otro lado, ha indicado que el proyecto del río Guadalmedina "está bastante avanzado".

Por último, en cuanto al auditorio, ha considerado que es uno de los proyectos que "crea una centralidad potente" y ha lamentado que "hace 20 años el Ministerio de Cultura ponía dinero para este tema", aunque ahora ha rechazado hacerlo hasta el momento. De la Torre ha lamentado que Málaga es "la ciudad más grande de Europa que no tiene auditorio" y se ha referido a otros proyecto con inversión privada como el Caixaforum, apuntado a que sigue existiendo "interés" por un WiZink Center.