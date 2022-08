El alcalde de Málaga sigue en la reflexión sobre si volverá a optar a la reelección: "Ya llegará el momento"

MÁLAGA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sigue reflexionando sobre si volverá a optar a la reelección con candidato del PP a la Alcaldía de Málaga en las próximas elecciones municipales de mayo de 2023.

Así, De la Torre ha insistido en que es un tema en el que está "en la reflexión y sigo en ella". Es más, ha vuelto a reiterar que está tratando de ordenar su agenda "para sacar tiempo para hacer más deporte del que hacía semanas atrás, en eso estoy" y también, al mismo tiempo, en el "diálogo interno, familiar" sobre esta cuestión.

"Ya llegará el momento", ha incidido De la Torre, pidiendo por tanto cuando se le estaba cuestionando al respecto que no se sea "impaciente". Preguntado, en concreto, sobre si podría anunciarlo en otoño, ha señalado que "no tiene por qué ser esperar tanto" pidiendo de nuevo "no ser impacientes".

Precisamente, este pasado martes el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, volvió a resaltar que el alcalde "es el mejor activo que tiene el PP de Málaga, sin ninguna duda" y aseguró que el partido "estará encantado de que Paco de la Torre vuelva a ser el candidato a la Alcaldía pero sobre todo porque los malagueños lo sienten así", aunque, subrayó, "la decisión es suya".