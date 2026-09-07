Alcalde de Málaga ve un contexto político nacional "complejo" y apela a la colaboración institucional y "no crear muros"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que hay un "contexto político complejo a nivel nacional, por muchas razones" y ha defendido que "la colaboración institucional es la que tenemos que procurar que exista en este país. No crear muros, sino tender puentes en el plano institucional y en el plano de la sociedad".

"Nosotros nunca estaremos en la creación de muros, otros sí están, nosotros no; sino en crear, tender puentes para colaborar, que es lo que quieren los ciudadanos en general, que se colabore en la solución de sus problemas y de sus aspiraciones", ha expresado De la Torre al ser cuestionado por el inicio del curso político.

El regidor ha señalado la "sensibilidad" de Málaga con Ceuta demostrada en la manifestación celebrada el pasado 2 de septiembre en apoyo a la ciudad autónoma y para reclamar que pueda recuperar la normalidad "cuanto antes".

En cuanto a Málaga, ha señalado que el inicio del curso político lo ve "de normalidad" y ha recordado que a final de mes tendrá lugar el pleno del debate del estado de la ciudad "que permitiera tener una reflexión sobre cómo estamos en materia de los caminos recorridos, de temas desarrollados y qué es lo que nos queda por ir haciendo".

Así, ha señalado a la vivienda como "uno de los desafíos más grandes" a nivel local, aunque ha asegurado que el Ayuntamiento estará muy pendiente de la movilidad viaria y ferroviaria y de la mejora de los barrios, al tiempo que ha dicho que seguirán trabajando en materia hidráulica para "garantizar siempre el abastecimiento de la ciudad"; así como avanzar en temas de cultura.

ÁRBOLES

Cuestionado por el ficus talado la pasada semana en la barriada de La Paz, De la Torre ha señalado que este caso, como otros similares que ha habido en los últimos días en la ciudad, "demuestra que el criterio de los técnicos y del impulso político es el respeto máximo al arbolado, y sobre todo a aquellos que tengan características especiales por su tamaño, su antigüedad".

Pero ha apuntado que "también hay, lógicamente, una sensibilidad de que no produzca problemas a las personas". "Hay que buscar ese equilibrio", ha señalado, al tiempo que se ha mostrado "la seguridad plena de que el carácter conservacionista de los técnicos es grado máximo".

Según ha indicado, "muchas veces los árboles que tenemos en la ciudad están en espacios urbanos donde es muy difícil que el árbol desarrolle su plena potencialidad" y ha explicado que "los ficus son una de las especies que tienen esas características, que piden más bien unos espacios más abiertos". "Hay que buscar esa compatibilidad y en eso se esfuerzan nuestros técnicos, tengo la absoluta seguridad que se ha hecho ahí lo que había que hacer", ha finalizado.