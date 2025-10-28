El alcalde de Torrox (Málaga) valora la declaración como Municipio Turísticos: "Aporta valor a El Mejor Clima de Europa"

Óscar Medina expresa su orgullo y se muestra confiado en mantener un turismo estable todos los días del año

TORROX (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Torrox (Málaga), Óscar Medina, ha asegurado que la declaración de la localidad axárquica por parte de la Junta de Andalucía como Municipio Turístico "nos aportará valor en El Mejor Clima de Europa". Medina ha expresado su "orgullo" y se muestra confiado en "mantener un turismo estable en Torrox los 365 días del año".

Desde el Ayuntamiento han destacado en un comunicado que este reconocimiento, como también destacaba el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, no sólo impulsa la promoción de Torrox, sino que "facilita el acceso a herramientas y ayudas específicas para seguir mejorando la competitividad del municipio".

Esta declaración "aportará valor al municipio con El Mejor Clima de Europa y va a reforzar, aún más si cabe, el trabajo conjunto y las líneas de colaboración administrativas entre el Ayuntamiento de Torrox y la Junta de Andalucía", ha apuntado Medina.

Todo ello, "para reforzar la desestacionalización que venimos desarrollando con un extenso programa de actividades de ocio, cultura y deportes más allá de los meses de verano para conseguir una afluencia turística en Torrox durante todo el año".

El alcalde ha añadido que la citada designación "le dará más valor a un Torrox que tiene ya una marca muy potente, como también la tiene Torrox Costa, El Morche, El Peñoncillo y tantos otros puntos de un municipio que cuenta con el mayor número de residentes alemanes de la Península Ibérica y que es líder en Andalucía en turismo rural y de sol y playa".

Medina también ha subrayado que esta declaración supone para Torrox "un reconocimiento al esfuerzo por mejorar la calidad de los servicios públicos desde el prisma turístico". Además, "ante la preservación de nuestro patrimonio histórico y natural", contribuirá a promover "un modelo de desarrollo sostenible que nos consolide en Andalucía como un destino líder, diverso y de excelencia".

El reconocimiento de Municipio Turístico de Andalucía se concede a aquellas localidades que acreditan una especial afluencia de visitantes y un compromiso con la calidad de su oferta y servicios.

La Junta ha destacado que Torrox cuenta con "un destacado potencial de sol y playa, un importante patrimonio histórico y una consolidada oferta de alojamientos y turismo activo".

Además, la declaración como Municipio Turístico permitirá al Ayuntamiento de Torrox acceder a líneas de financiación y apoyo técnico específicas para mejorar sus servicios, infraestructuras y planes de calidad turística.