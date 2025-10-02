Alcaldes del PP de Málaga piden a Gobierno que "levante el veto" a proyectos vitales para la comarca de Antequera

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el secretario general, José Ramón Carmona, junto a alcaldes y ediles 'populares' de la comarca de Antequera. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes del PP en la comarca de Antequera, en la provincia de Málaga, han pedido al Gobierno de España que "levante de una vez el veto" a proyectos que resultan vitales para el desarrollo económico y social de la comarca, señalando la "urgencia" de desbloquear el trasvase de Iznájar, de aumentar la capacidad eléctrica o de mejorar la red ferroviaria.

Durante una reunión encabezada por la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el secretario general provincial y presidente del PP de Antequera, José Ramón Carmona, han reclamado al Ejecutivo de Sánchez y Montero "inversiones que llevan siete años paralizadas y que son fundamentales para el avance de una comarca que es motor de crecimiento y desarrollo de la provincia y de Andalucía, y que está llamada a ser el gran hub logístico del sur de Europa".

En este sentido, Carmona ha afirmado que "ha llegado la hora de Antequera" y ha advertido de que esta reivindicación de los alcaldes "es justa y va más allá de colores políticos e ideologías, porque estamos hablando del desarrollo económico y social de la comarca".

Así, ha contrapuesto la "apuesta sin precedentes" de la administración autonómica por el Puerto Seco con el "nulo avance" de otras infraestructuras básicas de competencia estatal que son necesarias, como el trasvase del pantano de Iznájar.

Al respecto, ha recordado que el proyecto "lleva más de tres años a expensas de su aprobación por parte del Consejo de Ministros; un mero trámite que mantienen bloqueado, mientras que la Junta ya ha comprometido la inversión para acometerlo en cuanto tenga el permiso del Gobierno", ha explicado.

"Los alcaldes del PP han convenido que es necesario que todos los ayuntamientos de la comarca se unan en torno a este proyecto esencial, no solamente para dotar de agua de boca a pueblos que tienen dificultades y que se encuentran sobre todo en la Vega Baja de la comarca, sino también aquellos municipios que ven frenados proyectos de carácter empresarial o de vivienda mientras no se autorice este trasvase", ha abundado Carmona.

Además, el dirigente 'popular' ha alertado de que el Gobierno de Sánchez está frenando igualmente la llegada de inversiones y la creación de empleo y oportunidades en la provincia, con especial incidencia en la comarca de Antequera, al negarle a Málaga y a Andalucía la capacidad eléctrica que merece", marco en el que ha recordado que región alcanza un déficit del 42% respecto a la media del país.

En esta misma línea, ha criticado el abandono de la red ferroviaria por parte del Ejecutivo derivado de la ausencia de inversiones y la falta de mantenimiento, "lo que conlleva averías y retrasos permanentes en los trenes que pasan por Antequera, sobre todo en los de Media Distancia, mermando las posibilidades de que vecinos de la comarca de Antequera trabajen en Málaga".

Carmona ha pedido igualmente a los alcaldes de otro signo político que "no politicen" la gestión que se viene haciendo desde la Diputación Provincial para la mejora de las carreteras o de las infraestructuras de la comarca y ha contrapuesto estas inversiones con la "nula" apuesta del Gobierno de España por la comarca.

"Hablamos de reivindicaciones que son de justicia, que son lógicas y que responden al agravio que viene sufriendo la provincia y la comarca de Antequera desde hace siete años por parte del Ejecutivo de Sánchez", ha apostillado el dirigente 'popular', que ha subrayado que "tenemos que ir todos a una para garantizar que esos proyectos y esas inversiones que quieren venir a nuestra comarca para generar empleo y oportunidades puedan hacerlo y no opten por marcharse a otros puntos", ha concluido.