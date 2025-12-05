Alcaldesa de Fuengirola (Málaga) alaba "trabajo comun para un presente y futuro de crecimiento" tras dos años de mandato

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, durante el Pleno del Estado de la Ciudad. - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

Dice que sus ejes de gobierno se centran en acceso a vivienda, empleo, seguridad, creación de aparcamientos, limpieza y embellecimiento

FUENGIROLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

"El trabajo común entre fuengiroleños y Ayuntamiento ha posibilitado un presente y un futuro de crecimiento y modernización a un ritmo extraordinario". Así ha comenzado la alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Ana Mula, su intervención durante el Pleno del Estado de la ciudad celebrado este viernes en el Ayuntamiento, tras algo más de dos años de desarrollo del actual mandato municipal.

En su discurso, la regidora ha hecho hincapié en la buena marcha de la gestión consistorial, que ha detallado en cinco ejes estratégicos: el acceso a la vivienda, la creación de condiciones favorables para el empleo, el refuerzo de la seguridad, la creación de aparcamientos, así como la limpieza y el embellecimiento de los espacios públicos.

"Siempre digo que cuanto hemos logrado hasta ahora, que es mucho, ha sido el resultado del esfuerzo conjunto de los fuengiroleños y su Ayuntamiento. Un trabajo en común que ha posibilitado un presente y un futuro de crecimiento y modernización a un ritmo extraordinario: avanzamos más rápido y con más solvencia que el resto de municipios y eso es, sobre todo, gracias a los fuengiroleños", ha dicho.

"Somos un pueblo trabajador, comprometido, esforzado, que atrae y regenta empresas generadoras de empleo, que se empeña en ser cada vez mejor, que ayuda a los que lo necesitan, integrador, nunca excluyente. Somos un pueblo diferente, único, en el que el valor fundamental lo constituyen los fuengiroleños. Sois el mayor patrimonio de Fuengirola", ha añadido.

A este respecto, la regidora ha basado las líneas maestras de la gestión del equipo que lidera en cinco ejes. El primero de ellos es facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, familias y mayores con pocos recursos. En este sentido, ha destacado que su ejecutivo ha promovido 82 inmuebles de alquiler asequible desde el pasado mandato municipal. Las más recientes son los quince apartamentos de Los Pacos, cuyas obras ya han finalizado, más otros 24 inmuebles en Carvajal aún en construcción.

Asimismo, ha informado que la Administración local iniciará, en 2026, la licitación de un nuevo expediente redactar promover más Viviendas de Apoyo Municipal por un importe de 12 millones de euros.

El segundo eje tiene que ver con generar condiciones favorables para crear empleo. En este caso, Mula ha subrayado que la Bolsa Municipal ha insertado anualmente a más de 200 fuengiroleños anuales en paro durante el presente mandato y que las cifras de desempleo (4.489 personas en noviembre) son las mejores de los últimos diecisiete años. Al mismo tiempo, ha anunciado la puesta en marcha de 49 nuevos cursos gratuitos para desempleados en 2026 para mejorar su formación y capacitación de cara al mercado laboral.

El tercer apartado que ha destacado Ana Mula es la seguridad ciudadana, en el que ha incidido en la puesta en marcha de un Plan específico para mejorar la operatividad de la Policía Local y los Bomberos de la ciudad. El objetivo, como ha abundado, "es reforzar la sensación de que Fuengirola es una ciudad segura y con orden".

En cuanto a limpieza y embellecimiento de los barrios, la máxima representante municipal ha indicado que el Consistorio dedica una inversión anual que ronda los quince millones de euros para mantener la ciudad limpia. Asimismo, ha anunciado la renovación del servicio de conservación y embellecimiento (dotado con cerca de dos millones de euros anuales), así como la puesta en marcha de un Plan Especial de Asfaltado con un millón de euros de inversión.

INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS

Por último, la alcaldesa ha hecho referencia a otro asunto que ocupa a su Gobierno, como es la creación de plazas de aparcamiento. A los más de 400 estacionamientos puestos a disposición de los fuengiroleños, durante el actual periodo de gobierno, se sumarán los 1.000 del aparcamiento subterráneo bajo el nuevo estadio Santa Fe-Antonio Basilio.

Como ya ha anunciado la propia Ana Mula, durante la presentación del presupuesto 2026, próximamente saldrá a licitación pública la redacción y la obra de esta infraestructura estratégica, que además es un compromiso electoral con el que concurrió a los últimos comicios municipales.

Asimismo, la regidora se ha referido a otros proyectos de gran interés para el futuro de la ciudad, como es Mercacentro (cuyas obras finalizarán a finales de 2026, según las previsiones técnicas); el Centro Joven, que abrirá sus puertas en la primera mitad del próximo año; el Teatro y Centro Cultural, que experimentará avances a lo largo del próximo ejercicio; la Montaña del Deporte, cuya ejecución se hará por fases; o la remodelación del Puerto Deportivo, "cuyo anteproyecto está siendo modificado por los técnicos redactores tras ser aprobado por la Junta de Andalucía y revisado por la Demarcación de Costas".

Por otro lado, Mula se ha referido a las infraestructuras que, aún no siendo de competencia municipal, inciden directamente en la vida de los fuengiroleños, así como en el crecimiento de la ciudad. Así, ha valorado el avance que la Junta de Andalucía en materia de sanidad, con la puesta en funcionamiento del Centro de Salud de Los Pacos o la ampliación del de Los Boliches. No obstante, ha manifestado que continuará reivindicando todos los equipamientos que necesitan los fuengiroleños.

"Lo primero, las Urgencias, porque son una necesidad perentoria, una demanda histórica y precisa al máximo para nuestros vecinos. Cada semana, insistentemente, mantengo contacto con la Junta de Andalucía para avanzar en este servicio sanitario, imprescindible. Os aseguro que haré lo que tenga que hacer para que Fuengirola cuente con un servicio de Urgencias. Porque es necesario y porque es de justicia", ha afirmado.

De la misma forma, ha hecho mención a la construcción del nuevo Colegio Picasso, "que ya es una realidad tras años de espera", así como de la remodelación de la estación de autobuses, de la que ha asegurado que ha acordado con la Administración autonómica la licitación de la adecuación de la actual estación.

Y en lo que al Estado se refiere, la primera edil ha vuelto a reclamar la construcción de una nueva Comisaría de Policía Nacional. En este sentido, ha recordado que ha planteado por carta al Ministerio del Interior que pueda situarse en un terreno propiedad del Ministerio de Transporte situado en la avenida Alcalde Clemente Díaz. Una propuesta que, según ha subrayado, no ha tenido respuesta por parte del Gobierno.