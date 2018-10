Alcaldesa de Marbella anuncia que bajará impuestos en 2019 y oposición critica la falta de obras en barrios

Publicado 21/06/2018 17:19:34 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha anunciado este jueves que bajará el IBI y todas las tasas municipales en 2019 y que incrementará los ingresos del Ayuntamiento con la subvención comunitaria de 15 millones de euros del Edusi, para financiar proyectos sostenibles, y otros diez procedentes de Incyde.

Muñoz ha avanzado durante su intervención en el debate sobre el estado del municipio que el equipo de gobierno licitará el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que sustituya al de 1986, que entró en vigor tras la anulación del plan de 2010, y que reducirá el plazo de concesión de licencias hasta los cuatro meses.

"Nuestro compromiso será con los equipamientos y nuevos servicios públicos, como la biblioteca, la recuperación del Trapiche del Prado o del Convento de la Trinidad, la ampliación del Museo del Grabado o la piscina olímpica", ha agregado.

La regidora ha asegurado que el Ayuntamiento licitará el servicio de transporte público de tal forma que se prime la calidad, la mayor cobertura geográfica, el incremento de líneas, mejores autobuses o el respeto por la sostenibilidad. "Seguiremos apostando por el turismo de calidad y trabajaremos con los colectivos más vulnerables, con planes dirigidos a las personas mayores que viven solas", ha agregado.

La alcaldesa ha defendido que Marbella "está hoy mejor que hace un año y se ha convertido en una ciudad más viva, dinámica, social, participativa y deportiva". "Hemos mejorado los estándares de calidad en los servicios públicos, hemos generado más riqueza y empleo y, sobre todo, contamos con un modelo de futuro definido", ha señalado.

En materia de Urbanismo, la alcaldesa ha destacado el desbloqueo de 2.500 licencias de viviendas y 140 de solares y la recuperación del Servicio de Información Urbanística; en Limpieza, ha recordado que el gobierno local impulsó un plan de choque, aumentó la inversión y cubrió las necesidades de la plantilla.

"Los resultados comienzan a demostrarse con la concesión del galardón de 'Escoba de Oro' o con que Marbella se convertirá en la primera ciudad española con más de 100.000 habitantes en número de contenedores de vidrio por vecino", ha agregado.

También ha subrayado el plan de embellecimiento y ornato y el plan de poda anual que se ha impulsado desde la Delegación de Parques y Jardines y la rebaja de 90 días a una semana del plazo medio de pago a los proveedores municipales por parte de Hacienda.

"Hemos aprobado una oficina municipal de intermediación para los empadronados que buscan empleo, se ha organizado la primera edición de la Feria en esta materia y los datos del paro, aunque no son los que nos gustarían, representan un estímulo para seguir trabajando", ha añadido.

OPOSICIÓN

Por su parte, el portavoz socialista José Bernal ha asegurado que el gobierno local no ha iniciado ninguna obra desde que Muñoz recuperó la Alcaldía tras una moción de censura el pasado agosto. La inacción que el edil socialista ha atribuido al equipo de gobierno contrasta, según él, con las grandes inversiones que el anterior Ejecutivo municipal, integrado por PSOE, IU y OSP, realizó en los barrios.

"Marbella no se merece tener una alcaldesa a tiempo parcial y que vele por sus intereses y no por los de los vecinos del municipio. Atender a los barrios es hacer obras de envergadura, no cambiar losetas o pintar bordillos", ha agregado.

Según Bernal, el anterior equipo de gobierno invirtió el 80 por ciento del remanente que encontró a ejecutar obras en los barrios, mientras que el actual ha dedicado el cinco por ciento de este tipo de fondos.

"El anterior equipo de gobierno dejó un superávit de cien millones de euros en las arcas municipales y 32 de remanente para ejecutar obras tras encontrarse", ha agregado Bernal, "una deuda de 76 millones y un presupuesto agotado".

Por su parte, el portavoz de IU, Miguel Díaz, ha asegurado que los vecinos de las barriadas del municipio se han quedado sin las obras que propusieron en los presupuestos participativos de 2016 y 2017 y ha lamentado la falta de instalaciones públicas que, a su juicio, sufre Marbella.

"Los jóvenes piden un centro juvenil; los clubes deportivos, instalaciones dignas; los vecinos de Las Petunias -en el núcleo de población de San Pedro, un parque en una parcela municipal; hay padres de alumnos que exigen un comedor escolar; y los vecinos de los distritos de Nueva Andalucía y Las Chapas están en el abandono", ha señalado.

Díaz ha hecho un llamamiento a los vecinos de Marbella para que, en las próximas elecciones municipales, elijan "un gobierno justo que apueste por la participación, la democracia, la justicia social, la sostenibilidad y que ponga a las personas en el centro de la acción política".

El concejal de Costa del Sol Sí Puede, la marca local de Podemos, José Carlos Núñez, ha criticado al gobierno local por, según él, externalizar los servicios municipales y la propia gestión del Ayuntamiento en los ministros del expresidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que han visitado Marbella para "vender humo".

"Nos han vendido espigones que no existen o el tren de Cercanías mientras Muñoz está de retirada en el Senado. Los grandes proyectos de Marbella, como la reapertura del hotel Don Miguel, la recuperación de la Plaza de 'todos y todas' y la construcción del hotel W son del anterior equipo de gobierno", ha señalado.