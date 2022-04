La alcaldesa de Marbella convoca este miércoles a la Junta de Portavoces para abordar el estado de las playas

MARBELLA (MÁLAGA), 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha anunciado que convocará este miércoles a la Junta de Portavoces del Ayuntamiento para solicitar una reunión con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que abordar la situación en la que se encuentran las playas del municipio y reclamar "un compromiso político que incluya plazos para la estabilización de nuestra costa".

Muñoz ha indicado a través de un comunicado de prensa que la situación del litoral de Marbella y San Pedro Alcántara es "insostenible" y que las playas "no pueden aguantar ni un temporal más". También ha urgido al Gobierno central "a reaccionar y a ejecutar de una vez por todas el proyecto de los espigones", al tiempo que se ha preguntado "cómo es posible que el Ministerio para la Transición Ecológica lleve cinco años para emitir un informe ambiental".

La regidora ha recordado que en distintas ocasiones se han registrado preguntas y pedido comparecencias en el Congreso y en el Senado sobre la situación de los proyectos para habilitar espigones frente a las costas de Marbella y San Pedro y que en los últimos dos años el Ayuntamiento ha tenido que destinar dos millones de euros a reparar los daños en el litoral, equipamientos y Paseo Marítimo.

"Sabemos que, hasta que no se realicen los espigones, es tirar el dinero público. Por mucho esfuerzo que hagamos por mantener el litoral, pese a que no es nuestra competencia, es un trabajo que no sirve de nada en cuanto llega un nuevo temporal", ha apuntado Muñoz, que ha lamentado también los desperfectos que están registrando los chiringuitos, "a los que está entrándoles el agua hasta la cocina y perdiendo mobiliario como hamacas o mesas por la fuerza de las olas a pocos días de la Semana Santa".

DAÑOS DEL TEMPORAL

Las zonas del municipio que han resultado especialmente dañadas por el último temporal son las mismas que ya habían sido azotadas por el oleaje en los últimos días, según ha señalado la directora general de Playas, María Victoria Martín-Lomeña, en el mismo comunicado.

Los mayores desperfectos se han registrado en la playa de El Alicate, especialmente en el núcleo de Costabella, en el distrito de Las Chapas; las playas de La Fontanilla, El Faro y Casablanca, en Marbella, con desperfectos en instalaciones públicas como los aseos, las casetas y las torretas de socorrismo; y en un chiringuito, que ha quedado seriamente afectado.

En Costabella, ha detallado Martín-Lomeña, el agua ha llegado a la fachada de las viviendas, incluso provocando el desprendimiento de parte de los jardines; y en La Fontanilla, el oleaje ha alcanzado el pasillo de arcos ubicado bajo el Paseo Marítimo.

"Hemos ampliado el contrato de emergencia previsto inicialmente para la reparación de los daños", ha explicado, al tiempo que ha indicado que, si la meteorología lo permite, este miércoles comenzarán los trabajos en cinco playas de forma simultánea "para tratar de asegurar que estén en estado idóneo en Semana Santa".