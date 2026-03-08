La alcaldesa de Marbella (Málaga) resalta "la valentía y entrega" del cuerpo de Bomberos

Acto de en honor del Patrón del Cuerpo de Bomberos de Marbella - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha resaltado este domingo "la valentía, entrega y vocación de servicio, velando siempre por la seguridad de Marbella" del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, que finalizó 2025 con más de 2.200 intervenciones, la mayoría de ellas en incendios, rescates y salvamentos y asistencia técnica. En lo que va de año, llevan 619 y más de 20.000 en los últimos diez años.

La regidora ha reiterado durante los actos en honor del Santo Patrón del Cuerpo, San Juan de Dios, el compromiso del Ayuntamiento con la "mejora continua de los medios humanos y técnicos del cuerpo de salvamento y extinción de incendios".

"Hay profesiones que son vocacionales, como los médicos o policías, pero el cuerpo de bomberos lo es al cien por cien, siempre dispuesto a salir sin importar la hora, las condiciones o el riesgo", ha remarcado la regidora.

A este respecto, ha aseverado que "sois un referente a nivel provincial, autonómico y nacional", ha puesto en valor el trabajo desarrollado por cada uno de los homenajeados en el acto, así como del edil de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, y del jefe de bomberos, Medardo Tudela.

De igual modo, ha anunciado ante los efectivos del Cuerpo que "en la pasada comisión de calles se aprobó la designación de una rotonda dedicada a vosotros".

Entre el medio centenar de distinguidos, se encuentran la concesión de la Medalla de Plata al Mérito del Cuerpo de Bomberos a Antonio Burgos, con motivo de su jubilación, en reconocimiento a toda una trayectoria de servicio ejemplar.

Asimismo, la Medalla de Plata con distintivo azul a Sergio Castro Cerván, agente de la Policía Local de Marbella, que durante una intervención atendió a un hombre que sufrió una parada cardio respiratoria hasta que llegaron los servicios sanitarios, y a José Fernández Guerra, por su implicación activa en campañas de acción social junto al Servicio de Bomberos.

Por otro lado, se han otorgado placas de agradecimiento por su estrecha colaboración en las intervenciones que requieren del realojo de personas por resultar afectadas viviendas a la delegación municipal de Derechos Sociales, así como a la concejalía de Parques y Jardines, por su apoyo en el caso de los fenómenos meteorológicos adversos.

Por otra parte, se han reconocido a los dos bomberos marbellíes José Rubio Gallego y Francisco Macías Villanueva, que se han desplazado a Nicaragua para participar en un programa de formación a compañeros voluntarios de dicho país, a través de la ONG Bomberos por el Mundo.

De igual modo, al efectivo del Cuerpo, Francisco Pestana González, representando al Servicio de Bomberos de la ciudad en innumerables competiciones deportivas, y a un grupo que ha participado en las II Jornadas de rescate de altura celebradas en Ceuta, así como a los efectivos que colaboraron en las labores de extinción de los incendios del pasado verano en Galicia.

En paralelo, se le ha dado un agradecimiento a Francis Guzmán, de 'La Polaca', a los bomberos de Granada y a un nutrido grupo de voluntarios de Protección Civil, en este último caso, por su apoyo para restablecer la normalidad en la ciudad durante las inundaciones de octubre de 2025 y en el apagón eléctrico generalizado del 28 de abril del pasado año. Los actos conmemorativos han comenzado con una misa en la Iglesia de la Encarnación y una ofrenda floral en la Capilla San Juan de Dios.