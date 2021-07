La alcaldesa de Marbella pide que se tenga en cuenta a la población real actual en la incidencia acumulada de COVID-19

Muñoz hace un llamamiento a los jóvenes a la prudencia y la responsabilidad

MARBELLA (MÁLAGA), 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha hecho este viernes un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad entre los jóvenes para seguir conteniendo la pandemia de la COVID-19 pero también ha reclamado que se tenga en cuenta a la población real que registra la ciudad en la actualidad a la hora de establecer las cifras estadísticas sobre la incidencia de contagio en esta localidad y en el conjunto de la Costa del Sol.

Así, el número de personas actualmente en el municipio, con el incremento de nuevos residentes y visitantes, duplica a la población censada por el Instituto Nacional de Estadística (INE): "Consideramos que ese crecimiento poblacional que a día de hoy acogen Marbella y el resto de localidades del litoral en nuestra provincia resulta esencial al formular los cálculos y explican los movimientos y la evolución de los datos relacionados con la pandemia".

La alcaldesa ha remitido sendas cartas a las autoridades de la Junta de Andalucía, como la Consejería de Salud, la Delegación Territorial o el Distrito Sanitario de la Costa del Sol, solicitando que "a la hora de establecer y de hablar de los datos de contagio se tenga en cuenta la población real".

En el caso concreto de Marbella, ha especificado que "la población duplica a la registrada, según se desprende de las cifras de recogida de basura como parámetro más fiable para calcular el volumen de viajeros y nuevos residentes en el municipio".

"Más de 300.000 personas frente a las 147.000 contabilizadas por el INE y, por lo tanto, no es objetivamente comparable que se puedan utilizar los mismos datos si tenemos el doble de población, sobre todo si al final las medidas que se puedan tomar se adopten fundamentalmente en base a esos datos de contagio por población censada", ha sentenciado.

Ha asegurado Muñoz que el Ayuntamiento continuará trabajando en coordinación con el resto de administraciones en el ámbito sanitario, "que entendemos como prioritario, pero sin olvidar la importancia que tiene también la recuperación económica para nuestra ciudad", ha enfatizado.

MEDIDAS QUE AFECTEN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

La alcaldesa ha destacado que, "además de en los aspectos sanitarios, también hay que incidir en que algunas medidas que se puedan adoptar por parte de las autoridades sanitarias pueden repercutir directamente en nuestra actividad económica".

"En un sector como el nuestro, el turístico, y además en temporada alta, donde parece que en la Costa del Sol y en Marbella vamos teniendo esa recuperación día a día, no podemos dar marcha atrás", ha resaltado la alcaldesa.

Por tanto, ha aludido a que no hay que olvidar la recuperación económica y la actividad de pymes y autónomos: "Hay que actuar con esa misma prudencia y responsabilidad tanto en el ámbito sanitario, absolutamente prioritario, como a la hora de aplicar los criterios en cuanto a la escalada de contagios".

En estos momento, ante el aumento del número de contagios, "es necesaria la responsabilidad por parte de todos, especialmente en esa franja de edad de personas que aún no han tenido acceso a la vacunación y que, por lo tanto, están más expuestas".

"Aunque es cierto que entre los jóvenes no se registran los mismos ingresos hospitalarios que en otras franjas, no podemos olvidar que estamos ante una enfermedad que puede resultar también muy grave para ellos", ha subrayado la alcaldesa, quien ha añadido: "Estamos en la recta final para combatir la pandemia y no podemos obviar que precisamos añadir un poco más de ese esfuerzo que hemos estado llevando a cabo".

También ha agradecido el "enorme esfuerzo" del Gobierno andaluz para "poner freno a la pandemia y, de forma especial, al equipo de profesionales sanitarios y científicos que viene realizando en toda Andalucía una labor extraordinaria que ha permitido salvar miles de vidas".