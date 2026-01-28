La Alcazaba y Gibralfaro de Málaga permanecerán cerrados este miércoles ante el aviso naranja por viento

Archivo - Vista aérea de La Alcazaba de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alcazaba y Gibralfaro de Málaga capital permanecerán cerrados este miércoles ante el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por viento.

Desde el Ayuntamiento de Málaga en redes sociales han recordado que se recomienda no transitar por su entorno y extremar la precaución, ya que la Aemet ha activado el aviso naranja por fuertes vientos hasta las 14.59 horas de hoy miércoles, con la previsión de que se puedan alcanzar rachas de viento de hasta 90 Kilómetros/hora.

Por otro lado, cabe recordar que los parques de la ciudad de Málaga que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, permanecen cerrados en la mañana de este miércoles.

En concreto, esta clausura temporal afecta a los parques del distrito centro del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez 'Pipi; y en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Por su parte, también afecta al Parque del Norte en Bailén Miraflores; San Rafael y Picasso en el distrito de Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; y Parque Lineal en Campanillas. También los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos.