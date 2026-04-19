La Alcazaba y Gibralfaro de Málaga suman más de 489.000 visitas en el primer trimestre

Archivo - Vista nocturna de La Alcazaba - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conjunto monumental de la Alcazaba y Gibralfaro de Málaga capital ha sumado en el primer trimestre del año, de enero a marzo, un total de 489.201 visitas, lo que supone un descenso del 3,49% si se compara con el mismo periodo del año anterior, cuando registraron 506.920.

En concreto, la Alcazaba ha sumado en el citado periodo un total de 271.291 visitas, frente a los 278.505 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un descenso de 7.214 visitantes, un casi un 2,60% menos.

Por su parte, según los datos facilitados a Europa Press, Gibralfaro también ha disminuido sus visitantes en relación con el mismo periodo del año anterior.

En concreto, de enero a marzo ha sumado 217.910 visitantes, frente a los 228.415 del mismo periodo de 2024, lo que supone 10.505 visitantes menos, que representa un 4,6%.

Cabe recordar, no obstante, que el conjunto monumental de la Alcazaba y Gibralfaro de Málaga capital permaneció cerrado durante cuatro días por las diversas alertas meteorológicas.