Alejandro Amenábar: "Estoy muy malacostumbrado. Llevo 25 años trabajando con total libertad"

El cineasta recibe el Premio Málaga - Sur que entrega el Festival de Cine de la ciudad

MÁLAGA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Amenábar recibe este sábado el Premio Málaga - Sur que entrega el Festival de Cine de Málaga. El director ha participado en un encuentro ante los medios con el director del certamen, Juan Antonio Vigar, en el que ha asegurado que está "muy malacostumbrado" por llevar 25 años trabajando con "total libertad".

Amenábar ha mantenido un encuentro informal con la prensa y Juan Antonio Vigar en el que han repasado la trayectoria del cineasta, que celebra este año el 25 aniversario del estreno de su ópera prima, 'Tesis'.

Precisamente 'Tesis' ha sido una de las películas sobre las que se ha centrado la charla. Con siete Premios Goya, el triunfo de la cinta fue "una sorpresa" para todo el equipo. "Fue una buena palmadita en la espalda para empezar. Yo lo vi en términos prácticos, sabía que con ese reconocimiento me iban a producir la segunda película, y también la tercera", ha recordado el director.

Amenábar, que se encontró antes con la guitarra y los teclados que con la cámara de cine, también es conocido por su faceta musical y por ser el compositor de las bandas sonoras de sus películas. El cineasta ha hablado de las diferencias entre componer música y escribir guiones: "Para mí componer es un trabajo más compulsivo con el que te dejas llevar. El guion es más racional y de estructura". El cineasta ha reconocido ser "uno de esos locos" que escuchan música de cine a todas horas y que escribe guiones con bandas sonoras de fondo.

El director de 'Tesis' y 'Los otros' ha recordado también en el acto la figura de José Luis Cuerda, el "padrino perfecto" para él en esta profesión. "Yo no tenía ningún contacto en el mundo del cine y él fue el que me ayudó a entrar". Amenábar ha hablado de Cuerda como "un segundo padre que tenía fama de ser gruñón en los rodajes, pero que me dejó trabajar con total libertad". José Luis Cuerda fue una influencia importante para el cineasta. "Me considero uno de esos directores que no tienen miedo a cortar. Eso lo aprendí con Cuerda", ha asegurado.

Amenábar también ha recordado su última película, 'Mientras dure la guerra', y el importante contenido histórico de sus obras. "La historia me gusta desde siempre. Hacer proyectos históricos nace de la curiosidad y la necesidad de descubrir de dónde venimos". Con la historia de Miguel de Unamuno, Alejandro Amenábar quería retratar la "evidente" conexión que mantiene esa sociedad con la España de hoy.

También ha dicho que 'Mientras dure la guerra' fue una película muy complicada de sacar adelante: "Nadie quería producirla por los cauces tradicionales. Me extrañó mucho que nadie quisiera visibilizar una historia tan importante de nuestro país", ha manifestado.

'Los otros' fue el proyecto que mayor proyección internacional dio al cineasta. "Cuando te mezclas con otros equipos y formas de trabajar todo crece y se aprende mucho". También ha querido remarcar que esa forma de trabajo debe darse solo para momentos puntuales.

El director ha asegurado que es importante tener siempre metas y retos para alcanzar: "Yo vivo de contar historias. Cuando terminas un proyecto tienes que interesarte y apasionarte por otro para contarlo y seguir".

Amenábar ha adelantado también curiosidades sobre la serie que está preparando sobre la fragata de las Mercedes y su expolio, basado en un cómic de Paco Roca y Guillermo Corral. "Es una obra que combina la cultura anglosajona con la maditerránea. Una parte está rodada en inglés y la otra mitad en castellano", ha dicho.

Finalmente, el director ha lanzado una reflexión sobre las nuevas plataformas y la oportunidad que pueden dar a los nuevos proyectos. "Espero que el nuevo mecenas de las plataformas ayude a difundir historias buenas e imprescindibles con proyección internacional", ha concluido.