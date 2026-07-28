Alfarnatejo (Málaga) celebra este sábado la XXIV Fiesta del Gazpacho de los Tres Golpes con alrededor de 1.200 litros

Presentación de la XXIV Fiesta del Gazpacho de los Tres Golpes. - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; el alcalde de Alfarnatejo (Málaga), Daniel Benítez; y los responsables de la empresa Kapikúa, Rafa Navarrete y Antonio Márquez, han presentado este martes la XXIV edición de la Fiesta del Gazpacho de los Tres Golpes, que tendrá lugar el sábado 1 de agosto y donde los vecinos de la localidad prepararán alrededor de 1.200 litros de gazpacho.

"Esta fiesta, declarada de Interés Turístico Provincial, rinde tributo cada año al plato del verano por excelencia: el gazpacho. Esta sopa fría es una de las referencias de la cocina andaluza, y en Alfarnatejo tiene su propia versión, mantenida desde hace generaciones", ha destacado el presidente de la Mancomunidad, para quien esta fiesta "cada año gana en contenido y en atractivos, ligando la celebración a su riqueza gastronómica y a la belleza de su entorno natural".

Por ello ha lanzado una invitación para visitar Alfarnatejo este fin de semana y "descubrir los secretos del Territorio Tejón así como de este Gazpacho de los tres Golpes".

Por su parte, Benítez ha comenzado recordando que "es una de las fiestas gastronómicas de la provincia más consolidadas" como atestigua el número de visitantes y ha destacado que "es una fiesta que cada año se supera porque tratamos de sorprender al visitante incorporando nuevos atractivos" y ha recalcado que han "sumado un componente cultural al gastronómico que ya tenía".

El alcalde ha adelantado que este año el evento contará como embajador de la fiesta al artista José Luis Puche "que vendrá de Nueva York para que lo hagamos Hijo Adoptivo". La fiesta contará también con un homenaje al Málaga CF y a su afición por su ascenso a primera división.

Esta fiesta homenajea a este plato vinculado al que hombres y mujeres comían tras finalizar sus faenas en el campo. Su nombre 'de los tres golpes' hace referencia al aceite, a la sal y al vinagre que acompañan al resto de ingredientes que componen la receta.

Aunque admite variaciones, suele hacerse con tomate, cebolla, pimiento y hierbabuena. Algunos agricultores, tras la siega y la recogida de aceitunas, llegaban incluso a echarle aceite por encima para mojar el pan, quedando al final migado en la sopa que volvía a tomarse por la noche.

El Gazpacho de los 'Tres Golpes' de Alfarnatejo se sigue elaborando del mismo modo que siglos atrás. Algunos historiadores lo sitúan en tiempo de los romanos, pero no es hasta el siglo XVI con los viajes a América cuando se comienza a elaborar con los ingredientes actuales.

Navarrete, uno de los responsables de la empresa Kapikúa, ha destacado el "carácter familiar" de esta fiesta subrayando que han "diseñado muchas actividades para los niños y también para que las disfruten con sus padres". Algunas de estas actividades son la foto con el gazpacho más grande de la Axarquía, entrar en la tejonera o la feria tejona.

PROGRAMA DE LA XXIV EDICIÓN

El otro responsable de Kapikúa ha sido el encargado de explicar el programa de la Fiesta del Gazpacho de los Tres Golpes que arrancará a las 11,00 horas con el pasacalles de la Escuela de Música de Alfarnate-Alfarnatejo.

"Una hora después abrirá el Mercado Sabor a Málaga, a quien agradecemos esta colaboración tan importante; el Mercado de la Lavanda y comenzarán los talleres y actividades dirigidos a que la familia se divierta y que estarán repartidos por todo el municipio", ha explicado Márquez.

A las 12,00 horas será el acto institucional en el Jardín Botánico Arroyos en el que se nombrará hijo adoptivo a José Luz Puche. Asimismo se inaugurará la sala de exposiciones en la primera planta del Ayuntamiento con la obra de este artista malagueño.

"A continuación habrá un homenaje a nuestras mujeres ceramistas, que son parte fundamental de la fiesta", ha anunciado Márquez y ha defendido que "los cuencos se han convertido en santo y seña de la Fiesta y del Territorio Tejón".

El responsable de Kapikúa ha desvelado que "el campo de fútbol municipal pasará a llamarse Afición Malaguista y una plaza próxima se renombrará con el nombre del Málaga CF, además de inaugurar un mural de Daniel Miazzo dedicado al equipo y a su afición".

A las 13,00 horas se inaugurará un monumento en 3D de Alfar y Natejo; a las 13,30 habrá shocooking a cargo de Samuel Perea junto al cenador del parque y comenzará la venta de cuencos del Gazpacho 2026.

A las 15,30 horas se presentará el libro de recetas 'Cariño el que admita" del autor y chef José Coin que posteriormente hará un showcooking. Media hora después habrá otro showcooking en el que el cocinero Rubén Antón creará el postre 'Natejito' con lavanda sobre brownie de chocolate y yogur blanco "representando los colores de Alfarnatejo".

La música arrancará a las 14,00 horas con la Orquesta Kalima, seguida del grupo de versiones Long Play. Por la noche, a partir de las 23,00 horas, estará la orquesta Infinity Show y les seguirá un Tributo al Reggaeton. A las 03,30 horas volverá Infinity Show y cerrará la noche el Dj Javi Domínguez.

La antesala de la fiesta comenzará el jueves 30 a las 08,00 horas con el Lanzamiento de alpacas 'Salta al tejón', el Encuentro de Coros Rocieros y el Bingo Nocturno. El viernes 31 será la Fiesta del Agua, el musical 'Grease' representado por el alumnado del Teatro Musical de Lorena Díaz, la actuación de Infinity Show y la Glow Party con la Fresca FM.