Algarrobo (Málaga) acoge el primer encuentro comarcal de Mes del Mayor con la participación de medio millar de personas

ALGARROBO (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El núcleo de la Costa en el municipio malagueño de Algarrobo Algarrobo ha acogido el primer encuentro comarcal del 14 Mes del Mayor organizado por la Diputación de Málaga, que este mes de octubre reúne 250 actividades dirigidas a las personas mayores de 65 años de toda la provincia y de la que se beneficiarán más de 3.200 personas.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido a los participantes junto a la alcaldesa Natacha Rivas, en el primero de los seis encuentros que se sucederán en el mes de octubre y que cuentan con la participación de los mayores que forman parte de los Talleres de Ocio y Tiempo Libre que la Diputación tiene en marcha en los 86 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia y 24 pedanías.

La Diputación de Málaga organiza el Mes del Mayor, iniciativa incluida en el Plan contra la Soledad de las Personas Mayores, con el que el ente provincial promueve el envejecimiento activo y combate la soledad no deseada entre los mayores de 65 años de la provincia.

Salado ha explicado que con estas actividades "la Diputación de Málaga devuelve a los mayores el esfuerzo y lo que han aportado para mejorar la calidad de vida, no solo de sus familias, sino de las nuevas generaciones en los municipios, recuperando sus tradiciones y conservándolas en los ámbitos donde han trabajado". "Se merecen este esfuerzo de las administraciones públicas, con la colaboración de los ayuntamientos, fundamentales para llevar a cabo toda la estrategia que tenemos", ha añadido.

En la jornada, los mayores han hecho una ruta por el municipio y han disfrutado de actuaciones musicales en una jornada de convivencia entre personas llegadas de diferentes puntos de la provincia. Además, las dos mujeres más longevas de las presentes han recibido un reconocimiento. Se trata de Dolores Gómez, de Tolatán (nacida en 1933), y María Francisca Casares, de Manilva (nacida en 1935).

Los siguientes encuentros comarcales están programados para mañana 9 de octubre de nuevo en Algarrobo; el 16 en Ardales; los días 22 y 23 en Cuevas de San Marcos y el 29 en Tolox.

Por otra parte, los trabajos realizados por los alumnos de los talleres creativos en los que participan durante todo el año se encuentran expuestos hasta el 31 de octubre en el espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación, mientras que las prendas creadas en los talleres Mayores de la Costura se exhibirán en dos desfiles el 21 de octubre en la plaza Ochavada de Archidona: uno de trajes típicos de la provincia y otro de mantones de Manila.

Además, se celebrarán a lo largo de todo el mes 65 talleres de alfabetización mediática, imagen personal y petanca; 86 rutas de senderismo de una y hora y media por diversos parajes naturales de la provincia; y visitas a la Cueva del Tesoro de Rincón de la Victoria y a espectáculos flamencos y de copla, humorísticos o ecuestres.

Las semifinales del concurso de talentos La Mayor Estrella tendrán lugar en Álora el 6 de octubre, en Montejaque el 14, en Yunquera el 20 y en Torrox el 27. La programación del Mes del Mayor se clausurará con la final del concurso el 31 de octubre en el auditorio Edgar Neville.