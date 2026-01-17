Alhaurín de la Torre acoge una batida de jabalíes por cazadores para reducir la población de estos animales

Alhaurín de la Torre acoge este sábado una batida de jabalíes que ejecuta una sociedad de cazadores. El Ayuntamiento explica que la acción está autorizada por la Junta en el marco de la emergencia energética por sobrepoblación de estos animales - AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

El Ayuntamiento señala que la acción la autoriza la Junta debido a la emergencia energética por sobrepoblación de cerdos asilvestrados

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El coto del monte público MA-10769, La Mezquita-Arroyo Blanquillo, conocido como Sierra Llana, en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre acoge este sábado desde primera hora de la mañana y hasta las 16.30 horas una batida de jabalíes con armas de fuego.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de la localidad, que ha precisado que esta actuación no está organizada por el Consistorio, sino que la ejecuta la Sociedad de Cazadores 'La Torre'.

Desde la administración local también señalan que la referida sociedad cuenta con la autorización de la Junta de Andalucía para esta batida en el marco de la emergencia cinegética declarada por la administración autonómica para reducir la sobrepoblación de jabalíes y cerdos asilvestrados debido a los importantes daños ambientales y agrícolas y los riesgos sanitarios y de seguridad vial que conlleva. La acción también ha sido comunicada a la Guardia Civil.

Según la comunicación oficial registrada en el Ayuntamiento, la batida implica un despliegue amplio y continuo durante toda la jornada. Por motivos de seguridad, el Ayuntamiento ruega evitar cualquier tipo de presencia o actividad en la sierra durante el horario indicado.

Además, especifican que se debe tener especial precaución en varios puntos de acceso y tránsito habitual como son el arroyo Blanquillo, el arroyo Zambra, Jabalcuza (zona de Pozo Povea), y arroyo del Pinar.

Y hacen extensible el ruego de precaución y las prohibiciones a cualquier otro carril, sendero o acceso susceptible de ser utilizado por senderistas, ciclistas o aficionados a actividades en la naturaleza.

Asimismo, se prohíbe cualquier tipo de actividad deportiva, recreativa o de otra índole en toda la zona afectada mientras dure la batida con el fin de garantizar la seguridad de las personas y el correcto desarrollo de la actuación autorizada.

Desde el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se agradece la colaboración ciudadana y se insiste en la importancia de respetar estas indicaciones preventivas, a la vez que se recuerda que la medida responde a una actuación regulada por la Junta de Andalucía dentro de una situación de emergencia cinegética vigente.