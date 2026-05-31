Alhaurín de la Torre (Málaga) dedicará varias esculturas de bronce a oficios tradicionales

Una de las esculturas de bronce de Venancio Sánchez - AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) ha encargado un proyecto artístico formado por un conjunto escultórico que rendirá homenaje a distintos oficios antiguos y profesiones vinculadas históricamente al municipio.

El alcalde, Joaquín Villanova, y el escultor Venancio Sánchez Gálvez, han firmado el contrato conforme al expediente aprobado en marzo y de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, según han informado en un comunicado.

Se trata en concreto de un total de seis esculturas: lavandera, cabrero, panadero, carnicero, agricultor y una maestra junto a un alumno. Serán figuras a tamaño natural, de entre 1.65 y 2.30 metros de altura, algunas de las cuales incorporarán soportes o elementos adicionales que realizarán los servicios operativos.

La idea es colocarlos por diferentes plazas, calles y rincones del casco urbano, con el objetivo de fomentar la cultura, la identidad y las raíces históricas de Alhaurín de la Torre, donde estos oficios han tenido una importancia considerable a lo largo de las épocas.

El contrato se ha adjudicado por un total de 229.845,00 euro --IVA incluido-- y el artista tendrá un plazo de once meses y tres semanas, a contar desde la formalización del contrato. Venancio Sánchez Galván es uno de los escultores andaluces más prestigiosos en la actualidad, especialista además en arte urbano.

Sus estatuas de bronce y monolitos adornan diferentes pueblos y ciudades de Andalucía y ha recibido también encargos de numerosos países europeos, así como de Estados Unidos, Canadá, Dubai, Catar, Argentina, México o Rusia, entre otros.

En el caso de Alhaurín de la Torre, las esculturas se realizarán en bronce mediante la técnica de fundición a la cera perdida. El sistema de anclaje será de pernos de acero inoxidable en cada base.