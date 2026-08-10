Alozaina (Málaga) reúne cante, guitarra y baile en la Almena Flamenca, que se celebrará el 15 de agosto

Cartel de Almena Flamenca de Alozaina (Málaga) - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El flamenco volverá a ser protagonista en el municipio malagueño de Alozaina el 15 de agosto en una nueva edición de la Almena Flamenca, que reúne a destacadas figuras del cante, la guitarra y el baile.

La velada se celebrará en el Parque-Mirador de la localidad, a partir de las 22.00 horas, con entrada gratuita, según han indicado la Diputación en un comunicado.

Este evento, organizado por el Ayuntamiento del municipio malagueño de Alozaina, cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga.

Actuarán Antonia de Contreras, Juan Ramón Caro, El Crespo Zapata, Manuel Herrera, Antonio Ortega, Ismael Rueda, Malena de Bonela y Lidia Vergara en un acto que presentará el expresidente de la Diputación Salvador Pendón.