La alta gastronomía protagoniza la segunda jornada de H&T en Málaga con el chef tres estrellas Michelin Toño Pérez

La alta gastronomía protagoniza la segunda jornada de H&T con el chef tres estrellas Michelin Toño Pérez

MÁLAGA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

H&T, el Salón de Innovación en Hostelería que se celebra en Málaga, ha celebrado este martes su segunda jornada como cita de referencia para los sectores hosteleros, hotelero y turístico del panorama nacional e internacional, con la alta gastronomía como protagonista y referente de excelencia. El cocinero extremeño con tres Estrellas Michelin Toño Pérez, propietario del restaurante Atrio, ha ofrecido una conferencia magistral en el Main Stage, en el marco de la clausura del VI Foro Nacional de Hostelería, organizado por la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía y la Confederación Empresarial de Hostelería de España.

La cocina de Toño Pérez es conocida por su sencillez y su sabor, además de por rendir homenaje a los excepcionales productos típicos de Extremadura, su tierra natal, como el jamón, la torta del Casar, el cordero, el pimentón, la caza y el aceite. Junto a José Polo, propietario también de Atrio y responsable de su bodega (una de las mejores del mundo), abrió dicho restaurante en 1986, un ilusionante proyecto plenamente consolidado como un auténtico emblema de la gastronomía extremeña y española.

Después de su ponencia se han desarrollado dos bloques temáticos de contenido sobre recursos humanos, talento y experiencia de cliente, a cargo de la directora ejecutiva de MCL Food Consulting, Marta Cebrián López, y Mariona Gaspà, Senior foodservice Innovation Consultant en Aecoc.

En paralelo, también ha tenido lugar la convocatoria de la Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol (Aeplayas) mientras que este próximo miércoles será el turno de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), unos encuentros sectoriales que se han convertido en un sello de H&T, consolidado como punto de encuentro de los principales actores de la industria hostelera, hotelera y turística.

En Kitchen Lab, la programación ha continuado con demostraciones en vivo de la cocina más creativa, con reinterpretaciones de platos clásicos, fusiones de sabores clásicos y el uso de productos locales y de temporada. Los 'showcookings' han estado a cargo de chefs de renombre como Benito Gómez (Bardal), Marcos Morán (Casa Gerardo), José Álvarez (La Costa), Lluis Álvarez y Kisko García (Choco), entre otros.

Los talleres de Aula Makro, el espacio formativo para profesionales de H&T, han explorado sabores del mundo como la cocina mexicana local, la india o la española, han profundizado en técnicas culinarias como el teppanyaki o la maduración del cerdo ibérico y se han mostrado fermentaciones tradicionales como el kimchi.

Además, se han abordado aspectos prácticos de la cocina profesional como la organización de eventos. En esta segunda jornada han participado expertos como Gerard Bellver (Jiribilla), Joao Kather, Miguel de Aguilar (Tetsu), Luis Ojeda (Benares), Lis Ra (Na Num), Sergi Chacón (Catering Sensacions Gastronomy & Emotions) y Alejandro Hernández (Versátil).

En la Sala de Catas, los asistentes han podido degustar vinos singulares como el Fino de Pago de Jerez y el Riesling alemán, además de recorrer territorios emblemáticos como Burdeos, combinando tradición, innovación y técnicas de cultivo y crianza.

Al frente de estas catas han estado los expertos Carlos Del Río (Bodegas Hacienda Monasterio y Bodegas Montecastro), Miguel Calvo, Violeta Luza (Bodegas San Francisco Javier), Xavier Cantorné (DIVA Bordeaux), Roberto Lorente (The Wine Pilot) y Fritz Michael Wöhr (Vins Alemanys SLU), que han profundizado en estilos, clasificaciones y decisiones de bodega que definen la calidad de los vinos.

RECONOCIMIENTO AL TALENTO

La tercera y última jornada de H&T pondrá este miércoles de nuevo el foco en el reconocimiento al talento gastronómico en sus diferentes expresiones, concluyendo tres días con una intensa agenda de negocio y 'networking', así como con una gran programación centrada en la innovación, el desarrollo profesional y la gastronomía de alto nivel.

El Main Stage acogerá la entrega de la séptima edición de los H&T Awards, unos premios que reconocen el talento y la innovación dentro del ámbito del canal Horeca, la industria turística, equipamiento, servicios y gastronomía, con categorías dirigidas a grandes empresas y pymes, a pymes andaluzas internacionalizadas, así como micropymes, emprendedores, 'spin-offs' y 'start-ups'.

Asimismo, se entregará una mención especial a la empresa expositora H&T 2026 así como a una figura destacada por su trayectoria profesional en el ámbito de la hostelería, la industria hotelera y el turismo.

Estos galardones se entregarán tras concluir la programación de este espacio, el epicentro del conocimiento de H&T, que en su última jornada estará centrado en la innovación, la internacionalización y la gestión del talento en hostelería y turismo.

Asimismo, se profundizará en iniciativas clave como el proyecto 'Málaga no caduca' de la Diputación de Málaga o la presentación de los resultados del primer Observatorio del Food Service en España a cargo de Fundación Grupo Cajamar, junto a otras conferencias estratégicas sobre estrategia de ventas y el uso inteligente de la tecnología para la gestión del talento.

También se entregará la distinción de la XII edición del Concurso Provincial Cocina Joven Chef Sabor a Málaga, en el que las mejores escuelas de hostelería de la provincia se medirán para elegir al mejor chef joven. Un premio que refleja la apuesta de H&T por fomentar el talento, la formación y la excelencia gastronómica de los profesionales del futuro.

De igual modo, se hará entrega de los Premios a los Mejores Vinos H&T en las categorías: Vinos de licor secos, espumosos, blancos jóvenes, blancos fermentados y/o criados en barrica, vinos rosados, vinos tintos roble, tintos con crianza y vinos dulces.

En cuanto al resto de espacios del salón, concluirán sus programas temáticos con las últimas ponencias de la presente edición. En el caso de Kitchen Lab, cerrará con una ponencia sobre alimentación saludable en hoteles y restaurantes; Aula Makro impartirá sus últimos talleres sobre especias, aromas, cocina menorquina y japonesa. En Sala de Catas, Makro y La Sole del Pimpi se unirán para debatir sobre los mejores maridajes y se ofrecerá una última cata de vino espumoso.