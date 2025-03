Althenia Sando desarrolla una herramienta para medir la capacidad del arbolado urbano de mitigar el cambio climático

MÁLAGA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Althenia Sando ha puesto en marcha el proyecto de investigación evaluación y fomento de los servicios ecosistémicos proporcionados por el arbolado urbano II (Serveco II). Este proyecto de I+D+i continúa las investigaciones desarrolladas durante la primera fase (Serveco I), que dieron como resultado la implementación de un sistema que permite medir los beneficios económicos, sociales y medioambientales que el arbolado urbano y las zonas verdes aportan a las ciudades.

La empresa especializada en actuaciones medioambientales de Sando cuenta de nuevo para este proyecto con la financiación de CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) y la colaboración de la Universidad de Málaga (UMA), a través del grupo de investigación RNM-262, Biogeografía, Diversidad y Conservación. Además, también participará en el estudio la empresa tecnológica Wdtech, especializada en la implementación de soluciones IoT avanzadas y personalizadas.

El proyecto liderado por Althenia Sando amplía la investigación sobre la estrategia de adaptación de las ciudades a los nuevos escenarios de crisis climática y ecológica, en línea con la estrategia de ESG de la compañía y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El proyecto Serveco II evaluará cómo los espacios verdes proveen de los denominados Servicios Ecosistémicos para mitigar efectos de la contaminación y el cambio climático. Además, completará los estudios previos, ya realizados en la primera fase, para lograr cinco objetivos: identificar zonas urbanas vulnerables, valorizar las superficies ocupadas por vegetación, evaluar el grado de expansión urbana, identificar las islas de calor urbano y evaluar en general el confort climático.

Tal y como indica el director del departamento de I+D+i de Sando, Juan Antonio Báez, para la realización de parte de los trabajos incluidos en el proyecto se emplearán sensores de última generación: "los sensores permitirán la monitorización en tiempo real de variables ambientales como contaminantes, contenido de humedad, temperatura, etcétera y se usarán tecnologías avanzadas de obtención de información geoespacial (teledetección) para determinar parámetros físicos del arbolado urbano, como técnicas láser escáner o imágenes de satélite de muy alta resolución".

En opinión de Báez, "el apoyo de CTA en Serveco I ha sido fundamental para continuar ahora la investigación con unos objetivos mayores que contribuirán a mitigar el cambio climático".

El responsable del sector Edificación y Obra Civil en CTA, Carlos García, señala que "el proyecto Serveco II avanza en una línea cada vez más consolidada y demandada por la Unión Europea, relativa a la cuantificación y valoración de los servicios ecosistémicos que prestan las llamadas "infraestructuras verdes".

Dicha valoración es, en sí misma, importante por permitir un análisis coste/beneficio mucho más preciso de estas inversiones y por visualizar mucho mejor su impacto positivo en el entorno, pero también por evidenciar su efecto compensador frente a otras actuaciones urbanísticas y por el valor justificativo que tiene en el caso de contarse con financiación europea para ello".

En este sentido, García subraya que "la herramienta facilita la verificación del cumplimiento del principio de "no causar un daño significativo en el entorno" (Do Not Significantly Harm, DNSH en inglés)".

Este proyecto se incluye dentro de la línea de trabajo de Althenia Sando para la mejora de los servicios ambientales que ofrece la empresa, especialmente enfocada a los clientes del sector público, aportando un valor añadido para las administraciones locales y el urbanismo.