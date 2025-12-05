Alumnado de Villanueva del Rosario, en el pleno infantil de Diputación de Málaga para conmemorar Día de la Constitución

Un total de 40 escolares del Colegio de Educación Infantil y Primaria Velasco y Merino de Villanueva del Rosario han protagonizado el pleno infantil de la Diputación de Málaga para conmemorar el Día de la Constitución. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 escolares del Colegio de Educación Infantil y Primaria Velasco y Merino de Villanueva del Rosario (Málaga) han protagonizado este viernes el pleno infantil de la Diputación de Málaga para conmemorar el Día de la Constitución. Esta iniciativa forma parte del programa 'Vive la Constitución' que lleva a cabo la institución para que los menores de la provincia descubran los derechos y valores que recoge la Carta Magna.

A su llegada a la institución provincial, los estudiantes han sido recibidos por el diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, quien ha compartido con los jóvenes el funcionamiento de la institución provincial y la estrecha colaboración con los 103 municipios de la provincia, con especial atención a las localidades que cuentan con menos de 20.000 habitantes.

Además, Santaolalla les expuso algunas de las acciones que desarrolla la Diputación de Málaga con el fin de favorecer la cohesión de la provincia, dinamizar la economía y frenar la pérdida de población en los pueblos del interior.

La actividad comenzó días antes trabajando por grupos en su centro educativo sobre diferentes artículos de la Constitución, además de diseñar propuestas relacionadas con los jóvenes para desarrollar en su pueblo según la realidad y necesidades que consideran importantes, representando a su vez al resto de municipios de la provincia.

Así, los portavoces del CEIP Velasco y Merino, los propios alumnos, han trasladado al diputado las inquietudes de temas relacionados con la juventud, la educación, el deporte, el turismo y la innovación, las nuevas tecnologías, mayores, medio ambiente, igualdad, despoblación y cultura.

Entre otros asuntos, se ha planteado la necesidad de fomentar y trabajar en proyectos para los jóvenes, creando espacios o salas de ocio para compartir actividades, juegos y entretenimiento.

También han solicitado mejorar y equiparar la educación en todos los pueblos de la provincia, reclamando la creación de aulas y talleres específicos de informática y nuevas tecnologías en todos los centros educativos, principalmente de los municipios más pequeños, y dotar de más puntos wifi a sus localidades para acercar internet a toda la población.

Además, han reclamado una apuesta firme por una amplia oferta deportiva para contribuir al desarrollo social de la juventud, tan importante en la salud mental como física, con la mejora de las infraestructuras que ya existen en los municipios y con la creación de nuevos espacios para practicar deportes más actuales como bádminton, BMX, béisbol, 'parkour', o patinaje, y sobre todo solicitan que se garantice la posibilidad de uso para los más jóvenes.

Sobre los mayores, los propios jóvenes han querido poner sobre la mesa propuestas con el fin de eliminar barreras arquitectónicas, evitar la soledad mediante talleres en diferentes horarios con un monitor especializado, y aumentarlos parques habilitados con máquinas diseñadas para trabajar la movilidad y agilidad.

Y por último, han abogado por seguir impulsando el turismo en sus municipios, con la celebración de más eventos deportivos, culturales, festivales de música y fiestas gastronómicas, ya que son un motor importante en el desarrollo económico de las zonas rurales. Para ello, han defendido la creación de más aparcamientos y zonas habilitadas para la llegada de visitantes.

Todos los escolares han recibido un diploma conmemorativo del pleno infantil y también han visitado el Belén de la Diputación de Málaga.