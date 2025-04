Por Andalucía acusa a la Junta de "intervenir mucho" en el mercado de la vivienda poniéndose "del lado" de empresarios

MARBELLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha acusado este martes al Gobierno andaluz del PP-A que preside Juanma Moreno de "intervenir mucho" en el mercado de la vivienda poniéndose "de parte" y del "lado de la mesa en el que están los empresarios y quienes ven en la vivienda una expectativa formidable de negocio".

Así lo ha trasladado la también representante de Izquierda Unida (IU) Andalucía en una atención a medios en Marbella (Málaga) junto a la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, y la coordinadora Local de IU Marbella-San Pedro, Victoria Morales, y donde Inma Nieto ha animado a manifestarse "de manera masiva" en Málaga este próximo sábado, 5 de abril, ante la "preocupación de primer nivel" que constituye para la ciudadanía en "toda Andalucía" el acceso a la vivienda, que "se agudiza en algunas provincias y que en Málaga está adquiriendo tintes insoportables", ha añadido.

La portavoz de Por Andalucía ha criticado que "cada vez" que el Gobierno de Juanma Moreno "habla del tema de la vivienda, habla de la necesidad de no intervenir para no provocar con la intervención algunos problemas que puedan ocasionar que se agudice la dificultad del acceso a la vivienda y que, por tanto, se entorpezca el ejercicio del derecho que es la vivienda y con él se facilite esa parte especulativa que nosotros de manera reiterada denunciamos".

Pero Inma Nieto ha apostillado que, "en realidad, el Gobierno de la Junta de Andalucía interviene, e interviene mucho, pero interviene de parte", ya que "se pone en el lado de la mesa en el que están los empresarios y quienes ven en la vivienda una expectativa formidable de negocio, y por eso todas las decisiones que pone sobre la mesa son tendentes a agudizar ese carácter tremendamente especulativo de un mercado que se ha encarecido a costa de que la gente sencilla, normal, trabajadora, la mayoría de la gente, tenga una dificultad de primer nivel para acceder a la vivienda".

Inma Nieto ha lamentado que para el Gobierno andaluz del PP-A "parece que en municipios como Marbella no vive gente que trabaja en supermercados, en los cuidados, que tiene un pequeño comercio, una peluquería", y que "no puede acceder a una vivienda que se hace y se planifica por y para esa parte de la población que se puede permitir un turismo de muy alto 'standing', que por supuesto queda también al margen de las posibilidades vacacionales de la clase trabajadora", ha añadido.

"En esas circunstancias, con una especulación absolutamente desatada, con un ayuntamiento que mira hacia otro lado, tenemos una Junta de Andalucía que, lejos de hacer lo que debe, está haciendo todo lo que no se debe", ha denunciado Inma Nieto, que en esa línea ha acusado al Gobierno andaluz de haber vendido 1.167 viviendas públicas en los últimos años", y ha advertido de que "hoy hay menos viviendas públicas de la Junta de Andalucía que cuando Moreno Bonilla empezó a gobernar".

Además, la dirigente de IU ha censurado que el Gobierno del PP-A "está subastando suelo público, de la Agencia de Vivienda de la Junta, y poniéndolo al mejor postor", algo que "ya de inicio encarece la construcción de futuras viviendas en esos solares cuando se adjudican", ha avisado antes de agregar también que la Junta "está permitiendo que se vendan viviendas de protección oficial a unos precios que en muchos casos exceden incluso el precio de la vivienda de renta libre", a "una media de 350.000 euros" por vivienda.

De esta manera, la portavoz parlamentaria de Por Andalucía ha sostenido que el Gobierno andaluz no se está dirigiendo con esa política al "perfil de población" que le "preocupa" a la coalición a la que ella representa, "que es el de la mayoría social", ha remarcado.

Inma Nieto ha indicado también que el PP-A llevaba en su "programa de gobierno del año 2018" el compromiso de promover "40.000 viviendas, como mínimo", en Andalucía "a precios de alquiler asequible para paliar el problema que había", pero el Ejecutivo de Moreno "no sólo no ha hecho ninguna, sino que ha vendido de las que había", y el presidente de la Junta "ahora se descuelga" con la promesa de "20.000 para no se sabe cuándo, para dentro de cinco, seis, siete años", ha continuado manifestando la representante de IU y Por Andalucía.

"LA GENTE NECESITA SOLUCIONES AHORA"

En este contexto, Inma Nieto ha aseverado que "la gente necesita soluciones para la vivienda ahora, y que se declaren las zonas tensionadas ahora, y que se intervenga efectivamente de parte, pero de parte de la gente ahora, y que se tomen además medidas ejemplarizantes", ha incidido, a la vez que ha aludido al caso de las viviendas turísticas para considerar que "todas" las que "tienen indicio de fraude de ley, que han sido comunicadas por el Ministerio, debieran estar sancionadas ya", y al respecto ha remarcado que "la competencia exclusiva en materia de vivienda", al igual que la de "fiscalización y sanción", la tiene el Gobierno de Moreno.

Inma Nieto ha concluido argumentando que si el Ejecutivo del PP-A "hace lo que debe, el margen de negocio se achica, y entonces alguna de la gente" para la que Moreno y el PP-A "gobiernan no estarían tan contentos como están con él y con su Gobierno de la Junta, que cuando habla de no intervenir, siempre habla de no intervenir en favor de la gente sencilla y trabajadora", ha insistido en criticar la portavoz parlamentaria de Por Andalucía.