Por Andalucía advierte del "déficit histórico" de infraestructuras en Ronda (Málaga)

Miembros de Por Andalucía en Ronda. - POR ANDALUCÍA

RONDA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

La candidata de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las elecciones autonómicas, Victoria Morales Ruiz, ha visitado este sábado la ciudad de Ronda para arrancar una campaña electoral que, según ha definido, "nace del tú a tú y con el arraigo territorial que caracteriza a nuestra coalición" Acompañada por Lola Castillo, integrante rondeña de la candidatura, Morales ha puesto el foco en el "déficit histórico" de infraestructuras que sufre la Serranía.

Tal y como he emitido la formación en una nota, Morales ha sido "especialmente crítica" con la gestión de la movilidad por parte del Gobierno de Moreno, señalando que "la falta de alternativas reales está asfixiando las posibilidades de desarrollo de la zona. De hecho, hoy para llegar a Ronda la única opción real es el coche".

"Moreno prometió una autovía que sigue siendo una carretera y gestiona un transporte público que no se toma en serio: es inviable arraigar a la gente a Ronda cuando el trayecto dura tres horas y cuesta 16 euros. El transporte público no puede ser un lujo", ha advertido.

Asimismo, Morales ha señalado que "para Por Andalucía, la solución pasa por una ley estratégica que el actual Ejecutivo andaluz ha evitado desarrollar. La infraestructura ferroviaria ya existe, pero falta 'voluntad política' para hacerla funcional para el día a día de los vecinos. Es decir, Moreno podría haber asumido la gestión ferroviaria para crear una conexión real, porque las vías ya están ahí. Al no hacerlo, hace que la vida laboral, social y los estudios de quienes tienen que desplazarse fuera de la comarca sean imposibles de conciliar".

En relación, la candidata ha señalado el reciente corte de la carretera de San Pedro a Ronda como el "ejemplo definitivo de la fragilidad de las comunicaciones en la comarca, algo que afecta a más de 60.000 personas". En este sentido, Morales ha subrayado que desde Por Andalucía "apostamos por una Ley de Movilidad integral donde el servicio público responda a las necesidades de la gente. Queremos que el tren sea el eje vertebrador de las vidas de los rondeños y rondeñas, con precios sostenibles y horarios que permitan desplegar un proyecto de vida digno en nuestra tierra", ha concluido.

Por su parte, Lola Castillo, integrante de la candidatura, ha puesto en valor la candidatura de Por Andalucía, y ha apostillado que "somos la única organización política que defiende realmente los servicios sociales, el empleo de calidad y la educación pública. Y lo hacemos porque creemos en ello; lo defendemos hasta las últimas consecuencias. De hecho, somos los únicos que siempre estamos presentes en todas las movilizaciones y en todos los activismos; somos la voz de quienes cuidan lo común".