Por Andalucía lleva al 17M la defensa de la "soberanía alimentaria" con "precios justos" y un Banco Público de Agua

Andrés Góngora, Toni Valero y María Jesús Amate, en la sede de COAG Almería durante la atención a medios sobre las propuestas agrarias de Por Andalucía. - IU

ALMERÍA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha situado este jueves la "soberanía alimentaria" y la protección del campo andaluz como ejes de su propuesta ante las elecciones autonómicas del 17 de mayo, con medidas para garantizar "precios justos" a los productores, favorecer el "relevo generacional" con un banco público de tierras y crear un Banco Público de Agua que asegure el acceso de los agricultores a este recurso.

Así lo han trasladado en Almería el coordinador andaluz de IU y diputado por Sumar, Toni Valero, y la candidata de Por Andalucía María Jesús Amate, durante una atención a medios en la sede provincial de COAG, junto al secretario provincial de COAG Almería, Andrés Góngora.

Valero ha defendido que "Andalucía no se entiende sin su mundo rural" y ha remarcado que el sector primario es "estratégico" para la comunidad porque "arraiga la población al territorio" y "contribuye a preservar el medio natural".

El dirigente de IU ha advertido de que la agricultura social y profesional está "seriamente amenazada" por el "acaparamiento de tierras y de agua por parte de los fondos de inversión", por la "asfixia económica" que, según ha señalado, provocan las grandes multinacionales con los precios de los insumos, y por la imposición de precios "por debajo de costes de producción" cuando los productos llegan a la distribución.

Asimismo, ha citado como amenaza el acuerdo con Mercosur, que ha atribuido al PP y al PSOE. Ante este escenario, ha asegurado que Por Andalucía quiere "defender el campo" en la comunidad con el cumplimiento "de verdad" de la Ley de Cadena Alimentaria en Andalucía.

Valero ha añadido a estas medidas un banco público de tierras para propiciar el relevo generacional en el campo y un programa de seguridad social alimentaria, con el objetivo de que "lleguen alimentos ecológicos a precios asequibles a las familias trabajadoras". "Por Andalucía es garantía de un Gobierno que protege, Por Andalucía es la candidatura de la gente del campo", ha apostillado.

AGUA PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE LAS TIERRAS AGRÍCOLAS

Por su parte, la candidata de Por Andalucía en Almería al Parlamento andaluz, María Jesús Amate, ha señalado que su formación tiene "claro" que la agricultura es "un pilar básico" de la economía y ha situado el agua como "uno de los mayores problemas" del sector.

En este sentido, ha defendido como una de sus "propuestas estrella" la creación de un Banco Público de Agua, con el objetivo de que "todos los agricultores tengan acceso al agua" que asegure que van a poder "sacar hacia adelante sus cosechas".

Desde COAG, Andrés Góngora ha trasladado a los grupos políticos que concurren a las elecciones andaluzas las medidas que la organización agraria considera necesarias para la nueva legislatura, entre ellas una ley de agricultura y una ley del medio rural para proteger el sector agrario, las tierras agrícolas y el agua, en una comunidad en la que el campo es el "primer motor" en generación de empleo en el medio rural.

Góngora ha advertido de la llegada al sector agrario de actores que, según ha dicho, buscan "especular con las tierras" para destinarlas a "macrogranjas, macroexplotaciones o macroplantas fotovoltaicas", algo que la organización agraria rechaza. También ha defendido que el agua debe tener "un carácter social" y que "no puede ser privatizada ni estar en manos de privados".

Además, ha pedido poner en valor la "alimentación de calidad" andaluza y ha reclamado que los programas de promoción turística de la Junta incluyan la alimentación como "un factor a tener en cuenta". Para COAG, hacer "más atractivo" el sector agrario exige también controlar los precios y poner en marcha en Andalucía el observatorio de mercados previsto en la Ley de Cadena Agroalimentaria.