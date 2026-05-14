PSOE Sevilla propone legislar plazos máximos de atención y sumar profesionales frente al "abandono" de la sanidad

El candidato del PSOE de Sevilla a las Elecciones Andaluzas, José María Villalobos - PSOE

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE de Sevilla a las Elecciones Andaluzas, José María Villalobos, ha advertido del "estado de abandono" de la sanidad pública andaluza y ha alertado de que la gestión del Gobierno andaluz "se basa en un desmantelamiento progresivo de los servicios públicos para favorecer políticas privatizadoras", por lo que ha propuesto legislar los plazos máximos de atención y la incorporación al sistema de unos 18.000 sanitarios.

Según ha indicado el partido en una nota de prensa, actualmente, se registran tiempos de espera en atención primaria que rozan los 20 días y listas de espera de hasta dos años en algunas especialidades. Así, ha pedido una "respuesta contundente" y una "apuesta de verdad" por la sanidad pública.

De cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, el PSOE de Sevilla ha planteado un "un plan de choque integral para recuperar el pulso del sistema sanitario", con una ley que garantice plazos máximos de atención. Esta, además, pasaría por un refuerzo del personal.

En este sentido, Villalobos ha anunciado el compromiso de incorporar 18.000 nuevos profesionales al sistema andaluz para garantizar "su estabilidad y una mejora salarial".

"Hay solución, y es creer que la sanidad pública es la respuesta a los problemas de salud de los andaluces. El 18 de mayo empezaremos a recuperar todos los servicios que se han perdido bajo el Gobierno de Moreno Bonilla", ha esgrimido.

