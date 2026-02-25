Por Andalucía cree "injusticia" descartar a García Caparrós como víctima del terrorismo, "anhelo del pueblo"

Los diputados del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez y Jose Manuel Gómez Jurado, este miércoles en rueda de prensa. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Por Andalucía y coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, ha calificado este miércoles como "injusticia" y respuesta "fuera del sentido común" la decisión del Ministerio del Interior de denegar el estatus de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós, asesinado en Málaga tras recibir un disparo durante las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 en demanda de la autonomía para Andalucía.

En rueda de prensa en el Parlamento, Gómez ha considerado que "ir más allá" en sus exigencias políticas, como plantear la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska, sería "irresponsable" por lo que se ha remitido en este sentido a las gestiones que hace el Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso para conocer esa resolución de Interior.

La diputada de Por Andalucía ha advertido que ese reconocimiento póstumo para García Caparrós, elevado popularmente a la condición de mártir en la batalla por la autonomía de Andalucía, "es un anhelo del pueblo andaluz", por lo que ha instado a evaluar cómo su caso "se puede encajar en la ley".

"Creemos que no tiene sentido y que hay que concederle el estatus de víctima", se ha reafirmado la dirigente de Movimiento Sumar Andalucía.

El Ministerio del Interior ha denegado la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós por considerar que no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo.

En una carta de respuesta a la familia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que adelanta el Diario.es Andalucía, la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, califica los hechos en los que falleció Manuel Jesús García Caparrós como "execrables", al considerar que el principal cometido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe ser "proteger a los ciudadanos".

La Dirección General rechaza que pueda ser indemnizado porque la ley exige que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley.

En el caso de que no exista tal sentencia, explican, se requiere que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos.

La Oficina dependiente del Ministerio del Interior recuerda que la actual Ley 29/2011 contempla ayudas o condecoraciones para quienes hayan sufrido daños como consecuencia de una acción terrorista, pero cuando son cometidas por "personas integradas en organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública".

28F: ANDALUCISMO DE SALÓN, IMPOSTADO

Además de la figura de García Caparrós, Esperanza Gómez se ha cuestionado "el andalucismo de salón, impostado" que ha atribuido al Gobierno andaluz y al Partido Popular en la semana que precede a la celebración del Día de Andalucía, que es este sábado, 28 de febrero.

La diputada de Por Andalucía considera que la perspectiva del Partido Popular de Andalucía es valerse de este evento como "un escaparate rodeándose de la gente de la cultura, del arte andaluz", antes de precisar que "el andalucismo no es solo la reivindicación del pasado", por cuanto ha advertido sobre una gestión que ha caracterizado como "recortar en sanidad, educación, dependencia, que así no se hace andalucismo".

Ha recordado que el pueblo andaluz "pedía autonomía porque querían un futuro mejor" y ha animado a acudir a la manifestación que la izquierda organiza en paralelo a los actos institucionales del 28F mientras ha expresado "un anhelo por un futuro".

Cuestionada por algunos de los medallistas ya conocidos como galardonados este 28F, como en el caso del torero José Antonio Morante de la Puebla, Esperanza Gómez ha calificado de "chocante" el reconocimiento a un torero por el hecho de "los poderes públicos de reconocer y destinar dinero público a una actividad de maltrato a los animales", al tiempo que ha precisado que en la reunión de la Mesa del Parlamento de esta jornada preguntarán por una iniciativa de Por Andalucía sobre la prohibición de restrigir la entrada de menores de edad.