Por Andalucía critica que "listas de espera del PP matan" y exige que se aumenten recursos a la dependencia

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inma Nieto, y el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Málaga, José Ignacio Moraleda - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento Andaluz, Inma Nieto, ha advertido este miércoles de que "las listas de espera del PP matan" y ha exigido que se aumenten los recursos a la dependencia.

Así lo ha señalado tras mantener una reunión con CCOO, al tiempo que ha subrayado que "las reivindicaciones de CCOO las suscribimos desde Por Andalucía, porque son coincidentes con nuestras propuestas de programa de Gobierno, pero también por el trabajo minucioso y concienzudo que, durante estos años, se ha hecho en favor de la calidad y de la estabilidad del empleo de un servicio que no puede mejorar si, efectivamente, no se refuerza en cuanto al número de personas y si no se mejoran las condiciones, tanto retributivas como contractuales, de quienes están vinculadas a este servicio, que es fundamental ahora y que cada vez lo va a ser más por ese aumento del número de personas que van a ir perdiendo autonomía por el envejecimiento de la población".

Nieto ha tachado de "insultante que Moreno, que fue secretario de Estado de la Dependencia, y que tiene en su currículum haberle pegado un hachazo al dinero que recibían todas las comunidades autónomas para la dependencia, ahora se esconda detrás de una supuesta falta de recursos para no atender estas reivindicaciones que son de sentido común".

Asimismo, ha añadido que "se ha convertido en revolucionario exigirle a la Junta que cumpla la ley, y eso debería de hacerle pensar a mucha gente".

"Andalucía es una de las tres comunidades autónomas que más recursos recibe del Estado para la atención de la dependencia, pero el PP, de una manera absolutamente torticera, se ha apoyado en un bulo de falta de recursos y de que Andalucía recibe menos dinero que otras comunidades para seguir alimentando ese frentismo, en lugar de asumir y reconocer que es cicatero con la prestación de este servicio y que le ha hecho cambios, como ha hecho en sanidad, prometiéndole a la población que esos cambios eran para reducir las listas de espera", ha abundado.

Al respecto, Nieto ha apuntado que "como ha pasado en sanidad, seguimos con una cifra dramática de personas que han fallecido sin tener la prestación y el recurso a su disposición y, sin embargo, cada vez hay más cachitos de la dependencia que están en manos de empresas privadas, como puede ser la gestión de citas que antes tenían sus propios equipos de valoración".

"REFORZAR EL PERSONAL"

Además, ha expuesto varias propuestas de Por Andalucía en materia de dependencia destacando que "hay que reforzar el personal. Las unidades de valoración necesitan más personal. Hay que recuperar el control público de la atención a la ciudadanía en este servicio en dos sentidos; para que entren al sistema y lo hagan de la manera más operativa posible para quienes tienen que valorarle y también para garantizar que la prestación les llega cuanto antes".

De igual modo, ha dicho, "hay que recuperar una atención personal para quienes no tienen capacidad, no tienen recursos, no tienen conocimiento para hacer la interlocución con la Junta por una vía telemática, que al final es un problema añadido al que ya padecen muchas personas que necesitan la dependencia, muchas de ellas mujeres, muchas de ellas que viven solas o en núcleos de población que no tienen con unos recursos que les puedan facilitar ese acceso y esa petición".

Por último, Nieto ha incidido en que" hace falta un refuerzo de personal adecuado que se ponga en consonancia con el reto creciente que es para la Junta de Andalucía afrontar el servicio y un fortalecimiento de lo público sin el cual es imposible garantizar la calidad".

Por su parte, la candidata número 2 de Por Andalucía, Micaela Jiménez, ha señalado que "tenemos el diagnóstico elaborado de cuáles son los males de la dependencia gracias al trabajo que se viene desarrollando y por todas las reuniones con colectivos que venimos manteniendo. Y también tenemos propuestas".

Jiménez ha denunciado que los malagueños "no pueden seguir muriendo sin haber recibido el derecho a la atención a la dependencia que tienen. Es más que evidente que hace falta reforzar personal, hace falta aumentar presupuestos, pero también hace falta reducir copagos". "Para eso la Junta tiene que aumentar sus presupuestos, que son raquíticos", ha apostillado, insistiendo en "más presupuesto, más recursos y más condiciones laborales dignas para las profesionales del sector".

Por último, José Ignacio Moraleda, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Málaga ha declarado que "desde la Comisión General de Pensionistas lo que queremos remarcar es que vamos a movilizarnos el día 29 de abril en Sevilla para exigirle al Gobierno andaluz, y exigirle también a las diferentes fuerzas políticas que se cumpla la Ley de Dependencia".

