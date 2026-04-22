PSOE-A pide a Moreno que acepte un debate con Montero para hablar de las propuestas "que él quiere ocultar"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato número uno por esta provincia en las elecciones andaluzas, Josele Aguilar, ha pedido al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, que acepte un debate con la candidata socialistas, María Jesús Montero, que considera "necesario para hablar de su gestión, que es de lo que él no quiere hablar, y de sus propuestas, que él quiere ocultar a la ciudadanía".

Así se ha pronunciado Aguilar en declaraciones a los periodistas en Málaga, donde ha apostado por que en la campaña electoral haya debates públicos "donde se debatan de las políticas públicas que se están haciendo y que se van a hacer en Andalucía".

Aguilar ha incidido en que el Gobierno de Moreno en estos ocho años "ha destrozado los servicios públicos en Andalucía" y ha asegurado que están "constatando que la calle empieza a hacer un clamor pidiendo cambio en Andalucía", por lo que ha considerado que la movilización "es más necesaria que nunca, ese cambio en Andalucía es más necesario que nunca y la cita está el 17 de mayo".

"Moreno Bonilla parece que vive en una realidad paralela cuando dice que no se le manifiestan en las calles por sus políticas", ha señalado el socialista, quien ha incidido en que "lo que no sale en sus medios de comunicación afines parece que no existe".

"Pero sí existe esa Andalucía que está pidiendo cada día más cambio, el cambio que necesitamos para garantizar nuestros servicios públicos", ha dicho Aguilar, quien ha insistido en que "también parece que quiere silenciar las urnas con esas encuestas especiales que le realizan a él, esas encuestas por encargo que desmotivan a la gente a ir a votar el próximo 17 de mayo".

Así, ha reprochado a Moreno que diga "con toda la desfachatez del mundo que a él no se le manifiesta a la gente en la calle" y ha recordado las movilizaciones en defensa de la sanidad pública, sobre lo que ha dicho que "es un clamor por parte de los profesionales sanitarios la desesperación por las interminables listas de espera".

Ha lamentado que Andalucía esté "batiendo récord, desgraciadamente, récord negativo" en cuanto a listas de esperas, "con cifras que nunca habíamos alcanzado en la sanidad pública andaluza y liderando a nivel nacional".

También se ha referido a las manifestaciones de la comunidad educativa, con "padres demandando que sus hijos y sus hijas con necesidades especiales tengan la debida atención o los representantes de las escuelas infantiles también manifestándose ante el maltrato que están sufriendo por parte de la Junta de Andalucía".

"Igual ocurre con la dependencia", ha apostillado Aguilar, quien ha aludido a las "cifras récord en la lista de espera de la dependencia" con familias "que se desesperan, que ven que sus mayores no reciben ese recurso al que tienen derecho y desgraciadamente muchos de ellos, 7.000 al año, fallecen en Andalucía sin haber recibido esa ayuda".

