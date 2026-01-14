Por Andalucía critica "modelo de saqueo" de PP y llama a protestar contra privatización del agua en Benalmádena (Málaga)

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Ernesto Alba, junto a la presidenta provincial de Facua Málaga, Lola García, y el portavoz del grupo municipal de IU en Benalmádena, E. Pablo Centella. - POR ANDALUCÍA

Acusa al presidente de la Junta de "entregar las llaves" de los servicios públicos a los fondos de inversión

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "entregar las llaves de los servicios públicos a fondos de inversión", a la vez que ha animado, junto a IU y Facua, "a la lucha por recuperar la gestión pública del agua frente a la concesión de 25 años proyectada por el PP" en la ciudad malagueña de Benalmádena.

Alba ha dicho que "Andalucía es rica y los andaluces y las andaluzas cada vez somos más pobres. Esa es la consigna o la situación en la que nos encontramos en nuestra tierra porque grandes fondos de inversión y los especuladores están entrando y se están quedando con nuestros recursos".

El líder de Por Andalucía ha criticado que si bien la región es rica en recursos, en tierra, en servicios públicos, etcétera, "vienen especuladores, vienen fondos de inversión a robarnos lo que es nuestro", de lo cual ha culpado directamente al PP, que "está dando las llaves para que se puedan quedar con nuestros recursos".

"Si vemos el PP de Moreno Bonilla, estamos viendo cómo desde la Junta de Andalucía están creando un modelo en el que, tanto en la sanidad, en las tierras que son fértiles para la agricultura, en servicios sociales, en la educación pública... son grandes fondos de inversión, los que se están quedando con lo que es de todas y con lo que es de todos", ha sentenciado.

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga ha criticado que "ese modelo del 'sálvese quien pueda' que está imponiendo Moreno en Andalucía se reproduce en los 'mini-yos' de Moreno Bonilla. Es el caso de Benalmádena, donde su alcalde, Juan Antonio Lara, lo primero que quiere hacer ahora mismo es privatizar lo que es de todas y de todos como es un bien común como el agua".

Al respecto, Alba ha defendido el agua como un derecho fundamental de la ciudadanía. "Y el señor Juan Antonio Lara lo que quiere es que ese derecho, que es de todas y de todos los ciudadanos de Benalmádena, pase a ser un negocio como sector estratégico".

"Desde por Andalucía y desde IU queremos apoyar a los compañeros de Benalmádena y al pueblo de Benalmádena en este disparate que quiere cometer el PP. El PP y Juan Antonio Lara, normalmente presumen de que son grandes gestores. Pues como son grandes gestores tienen una oportunidad de gestionar 100% el agua desde un servicio público y que no venga ningún fondo de inversión ni ninguna empresa a robarnos lo que es de todas y de todos", ha subrayado Alba.

Además, ha interpelado a los vecinos de la ciudad costasoleña a que "estén atentos a este problema y se movilicen: El agua no es algo que no tenga importancia. El agua es un bien fundamental para los ciudadanos y para las ciudadanas. Y no puede ser privatizada, y menos con la total opacidad con la que lo está haciendo el Gobierno local de Benalmádena".

Por último, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Benalmádena, E. Pablo Centella, ha criticado los métodos que "ha utilizado el señor Lara y el PP para asegurar la gestión privada del agua a otros 25 años. Lo han hecho ocultando información a la oposición, de espalda a la oposición, de espalda a los vecinos, utilizando triquiñuelas y retorciendo al máximo todas las cuestiones legales. Cuando alguien actúa así y no va de frente es porque en esta cuestión hay intereses ocultos".

Además, el líder local de izquierdas ha manifestado "nuestro compromiso a intentar evitar, desde todos los ámbitos posibles, la tropelía de que nos roben el agua a los benalmadenses, a que el agua en Benalmádena siga siendo gestionada desde la esfera privada otros 25 años"

Por último, el portavoz de IU en Benalmádena ha anunciado que "estamos estudiando trabajar en el ámbito legal y jurídico para impedirlo, pero sobre todo estamos trabajando para que en el ámbito de lo político, de los ciudadanos, haya una respuesta. Todavía estamos a tiempo y por eso llamamos a las entidades sociales, a las asociaciones de vecinos, a las asociaciones de todo tipo y a los vecinos en general a que nos movilicemos para recuperar nuestro agua, para recuperar la gestión del agua y para evitar lo que calificamos un robo del agua a los benalmadenses".

Por su parte, la presidenta de Facua en la provincia de Málaga, Lola García, ha agradecido al grupo municipal de IU en Benalmádena que "hayan contactado con nosotros, se hayan preocupado de una cuestión tan importante como es la gestión del ciclo integral del agua, que es una pieza estratégica en la gestión de los pueblos y nuestras ciudades".

García ha señalado que "el futuro, con el cambio climático, es ciertamente incierto, y es muy importante que los representantes políticos se preocupen, como están haciendo ellos, de que esta gestión sea lo más beneficiosa para los ciudadanos, para las empresas y para el medioambiente".

La presidenta provincial de FACUA ha destacado que "el agua, además de ser un patrimonio común, es un suministro básico del que va a depender la salud de las personas, la salud de los ecosistemas e incluso el desarrollo económico y social de las empresas en el pueblo. Así que todos estos motivos son más que suficientes para que se haga una gestión desde lo público"

"Si pensamos en el interés de los usuarios, de las personas que viven en Benalmádena, es mucho más interesante para su derecho que esta gestión del ciclo integral del agua se haga desde lo público, desde el ente municipal, que es el que tiene la responsabilidad. Por tanto, nos parece muy mala idea renovar esa cesión, a entidades privadas, de la gestión del agua" ha apuntado García.

Por último, García también ha manifestado que "además, lo hacen en régimen de monopolio. Solamente va a ser una empresa, Emabesa, de la que está detrás Aqualia, va a tener esto en monopolio y los usuarios, desde luego, no se van a beneficiar de bajadas de precios ni de mejoras de servicios porque cuando no va a haber competencia esas supuestas ventajas del mercado libre no se producen".