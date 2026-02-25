Por Andalucía critica negativa a reconocer a García Caparrós víctima del terrorismo: "Sánchez debe cumplir su palabra"

El candidato de Por Andalucía por Málaga a las elecciones autonómicas, Ernesto Alba, en rueda de prensa. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía por Málaga a las elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha mostrado el desacuerdo de su formación con que no se considere a Manuel José García Caparrós víctima del terrorismo y ha asegurado que la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, "debe mover tierra y aire" para que se le dé esa condición, además de exigir al presidente del Gobierno, "de manera directa", que "se comprometa y se haga". "Pedro Sánchez debe de cumplir su palabra", ha apostillado.

Así se ha pronunciado Alba en rueda de prensa, tras saberse que el Ministerio del Interior ha denegado dicha condición a García Caparrós, al considerar que no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo, según ha trasladado dicho departamento en una carta de respuesta a la familia del joven, que ha avanzado este miércoles 'eldiario.es'.

"Desde Por Andalucía queremos la misma consideración a Manuel José García Caparrós que a todas las personas asesinadas por ETA, a todos los asesinados por el GAL, a todos los asesinados por el Grapo o a todos los asesinados por cualquier organización yihadista", ha asegurado, indicando que se trata de "una cuestión de exigir dicho reconocimiento por la verdad, la justicia y la reparación, sobre todo a la familia y a las hermanas de Manuel José, que durante 50 años han estado peleando por esa verdad, esa justicia y esa reparación".

Ha señalado que "el propio Ministerio del Interior reconoce en la carta incluso la gravedad de los propios hechos", pero, a renglón seguido, deniega esa condición, por lo que ha instado al presidente del Ejecutivo a que, "de la misma manera que se comprometió en trasladarle el caso al Ministerio del Interior para que tuviera encaje y se declarara la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós, se comprometa y se haga".

"Desde Por Andalucía e Izquierda Unida no damos crédito con lo que está haciendo en estos momentos el Ministerio del Interior y el Gobierno de España", ha asegurado Alba, quien ha dicho que desde estas formaciones "no estamos para nada de acuerdo". Así, ha insistido en que Sánchez "lo trasladó a Interior, e Interior debe de cumplir con la directriz del presidente del Gobierno".