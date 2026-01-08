Por Andalucía critica que las políticas de PP y Vox en Europa afectan "gravemente" al campo andaluz

El candidato de Por Andalucía, Ernesto Alba, en Almáchar. - POR ANDALUCÍA

ALMÁCHAR (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha criticado que las políticas que llevan a cabo tanto PP como Vox en Europa "afectan gravemente al campo andaluz". "Si la agricultura estaba ya castigada y golpeada porque los especuladores están apropiando de la mayoría de las tierras en Andalucía por la crisis climática o hídrica, además se le ha dado un golpe desde la Comisión Europea con los recortes de la PAC", ha expresado.

Alba, junto con la coordinadora de IU en la comarca de la Axarquía, Aroa Palma; la teniente de alcalde de la localidad de Benamargosa Mari Carmen Jaime y el teniente de alcalde del municipio de Sedella Manuel Bermúdez, han tenido un encuentro en Almáchar (Málaga) con agricultores y ganaderos de dicha comarca malagueña, donde han puesto en común las dificultades que están sufriendo estos profesionales para salir adelante.

Ha manifestado que la coalición tiene "un objetivo claro: darle la vuelta a Andalucía". "En estos momentos entramos en proceso electoral y Andalucía se juega un debate importante en nuestra tierra; la soberanía andaluza. ¿De quién es Andalucía? Es de la gente que construye Andalucía, la gente que se levanta todos los días para ir a trabajar, o es de los especuladores que nos están robando nuestros recursos para hacer negocios y hacerse multimillonarios", ha dicho.

Según ha recordado, "en mitad de todo esto está el presidente Juanma Moreno Bonilla, que le está dando en estos momentos todo a los grandes especuladores, desde la sanidad pública hasta la educación pública, pasando también por las tierras de cultivo andaluzas", al tiempo que ha considerado que también "se está poniendo de parte de todos los especuladores y le está abriendo las puertas para que sigan enriqueciéndose y llevando a la población andaluza a una situación de precariedad y de pobreza".

Alba ha incidido en la preocupación de Por Andalucía por el sector de la agricultura, no solamente en la Axarquía y la provincia de Málaga, sino "también por lo que significa como sector económico en toda Andalucía" y ha apuntado a "unos recortes en la PAC en el periodo 2028-2034 de aproximadamente un 30%".

Así, ha señalado que "si a esto se le suma lo que va a significar para los pequeños agricultores que en su mayoría dependían de estas ayudas, en estos momentos están en una situación totalmente de incertidumbre". "La realidad es que está en juego la rentabilidad de los pequeños agricultores y ganaderos, la incorporación de los jóvenes al sector y la viabilidad del sector agrícola en Andalucía a largo plazo", ha indicado.

Según ha indicado, "estamos hablando que en toda España podemos prever un total de mil millones de euros que se pueden ir al garete por las políticas que se están tomando en Europa", y ha criticado que "mientras que se está atacando a los agricultores y a los ganaderos, por otro lado, la Comisión europea está quintuplicando los presupuestos en armamento" que, ha dicho, "va a ir en estos momentos para Estados Unidos para que puedan de alguna manera comprar armas para luego amenazarnos como lo están haciendo con Groenlandia".

"Esa es la gran contradicción que hay ahora mismo dentro de la Unión Europea. Señalamos al PP y a Vox, que son quienes tienen responsabilidad en lo que está ocurriendo con la agricultura en nuestra tierra", ha incidido el dirigente de Por Andalucía.

Ha afeado que mientras Moreno se sube en un tractor con un chaleco amarillo y Abascal "se disfraza de agricultor, dejándose las patillas largas, poniéndose un palillo de dientes en la boca y subiéndose en un caballo", en Europa "son los que están aprobando estos presupuestos que recortan a los agricultores su sustento de vida".

"Esa es la hipocresía que tienen el PP y Vox, vienen a Andalucía a disfrazarse, mientras que en Europa son los que están favoreciendo que estas políticas salgan hacia adelante con recortes para los agricultores", ha manifestado.

Desde Por Andalucía, ha asegurado, van "a defender en todo momento una propuesta para agricultura en la que no tengamos que decidir entre especuladores, grandes terratenientes o grandes cortijeros y el pequeño agricultor y ganadero". "Nuestro modelo es una paz que sea capaz de defender a los pequeños agricultores y a los pequeños ganaderos, que son verdaderamente los que se manchan las manos de tierra", ha dicho.

Por eso, ha afirmado que desde Por Andalucía se van "a presentar en estas elecciones defendiendo a nuestra agricultura y a sus agricultores y a sus ganaderos".

La coordinadora de IU en la comarca de la Axarquía, por su parte, ha lamentado que "no hay políticas que ayuden a los agricultores y a los ganaderos a seguir apostando por vivir en los municipios pequeños", así como "la grave dejadez de la Junta de Andalucía en sus presupuestos respecto al sector de la uva pasa de la Axarquía, un cultivo que no sólo sostiene a cientos de familias, sino que constituye un patrimonio agrícola único en Europa".

"Los presupuestos presentados por la Junta de Andalucía y aprobados vuelven a dejar en evidencia una falta total de su compromiso con este sector. Las ayudas previstas son mínimas y absolutamente insuficientes para afrontar la realidad que vive este territorio", ha asegurado Palma, quien ha considerado que "la falta de inversión y de sensibilidad política no se entiende en un contexto tan crítico como el actual".

Tampoco se corresponde "con la importancia estratégica de este cultivo que fija a la población a este territorio", punto en el que ha puesto como ejemplo el sector de la uva pasa que "ha sufrido en esta última campaña una pérdida del 80% de su producción". "Una situación dramática que pone a los agricultores al borde del colapso económico", ha apostillado.

Por su parte, la teniente de alcalde de Benamargosa ha recordado que en dicha localidad sufrieron las consecuencias de una importante dana que "arrasó con los campos de todos los agricultores, dejándolos devastados" y, aunque ha dicho que han recibido algunas ayudas, "son insuficientes".

El teniente de alcalde de Sedella ha incidido en las condiciones laborales de aquellas personas dedicadas a la ganadería caprina "no puede descansar porque las cabras tienen que ser cuidadas, tienen que estar diariamente atendidas y no pueden tomarse una semana de vacaciones". "Pedimos que estas personas tengan unas condiciones de vida dignas y puedan salir adelante y no verse obligados a abandonar dichas explotaciones y abandonar los pueblos donde han vivido siempre", ha finalizado.