Por Andalucía demanda unos presupuestos autonómicos que fortalezcan la sanidad, educación y servicios sociales

En esta misma línea, CCOO ha trasladado a Nieto las necesidades sociales de Málaga

MÁLAGA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inma Nieto, se ha reunido este lunes con el secretario provincial de CCOO Málaga, Fernando Cubillo, para abordar las prioridades que deben cubrir los presupuestos autonómicos de 2022 y los objetivos para las cuentas del 2023, y ha reclamado que centren su esfuerzo inversor en fortalecer la Sanidad, la Educación y el resto de los servicios públicos.

"Estamos muy preocupadas por la situación de los servicios públicos", ha reconocido Nieto en rueda de prensa desde Málaga capital, donde ha explicado que "Moreno ha tenido a su disposición unos recursos muy superiores a los que tenía aprobados sobre el papel en los presupuestos" y considera "inaudito que sobre dinero en las arcas públicas de la Junta de Andalucía teniendo en cuenta el calado de los problemas sociales, económicos y ambientales que padecemos".

Por ello, ha asegurado que en su partido "vamos a estar muy atentos a cuál ha sido el grado de ejecución y las prioridades de gasto", augurando que, viendo la situación de la Educación pública, la Sanidad, la Dependencia, el empleo, las infraestructuras básicas o la ejecución de los fondos europeos, "no nos hacen ser muy optimistas".

De este modo, ha enumerado que, siguiendo el pulso de la calle, las prioridades de Por Andalucía pasan por "un refuerzo sanitario en condiciones que evite esa incertidumbre --las listas de espera-- que solo la cartera te puede evitar"; "la preocupación por el empleo o la incertidumbre por las condiciones laborales"; y la educación pública, con especial atención a que "el debilitamiento de la estructura publica universitaria nos va avocar a un modelo universitario que escacharra el ascensor social". En definitiva, "todo lo que profundiza la desigualdad".

Así, en el ámbito sanitario, ha alertado de que, "por más que el presidente Juanma Moreno haya comenzado ya con sus píldoras publicitarias para los nuevos presupuestos", la realidad es que "el próximo 31 de diciembre van a ser despedidas otras 12.000 personas del Sistema Andaluz de Salud (SAS)".

"Ya en octubre de 2021 Moreno despidió a 8.000 y prorrogó a 12.000 de los 20.000 profesionales que fueron contratados a raíz de la pandemia. En la actualidad ya no están atendiendo emergencias COVID, están realizando tareas estructurales imprescindibles", ha apuntado Nieto, recriminando que estos despidos se producen mientras que en Málaga "hay 215.000 personas a la espera de una consulta con un especialista y 24.700 esperando para una operación".

También ha aludido a la formación de estos profesionales, lamentando que "se está comprometiendo por el aumento desproporcionado de las derivaciones a la sanidad privada, una medida que, además, no ha tenido efecto en la reducción de las listas de espera", ha criticado.

Por ello, considera "inaceptable que la Junta siga insistiendo en que no tiene personal porque no encuentra profesionales porque ya todos están trabajando. Se van porque buscan contratos de más duración y mayor salario que no pueden disfrutar en el SAS que paga mal y que hace contratos que impiden desarrollar un proyecto de vida estable", ha señalado Nieto, quien enumera que el pasado año se fueron 65 profesionales sanitarios titulados y 181 enfermeras solo en Málaga.

Nieto se ha preguntado entonces cómo en el Gobierno andaluz "van a conciliar --estas cifras-- con esa valoración tan extraordinariamente positiva que hacen de su gestión en cuanto a los servicios públicos y a la sanidad, que preocupa mucho a la ciudadanía con esos números insoportables".

Por otro lado, Inma Nieto ha dicho que "la desigualdad ya se ha agudizado. Moreno ya se hereda a sí mismo y los números que se encontró en 2018 de personas en pobreza, desigualdad, personas con dificultades para estudiar o acceder a una vivienda, escasez de agua... todos esos números han empeorado desde que Moreno está al frente de la Junta".

Así, ha indicado que las condiciones de vida y trabajo "están peor pero hay más dinero que antes", algo que explica con que el Gobierno andaluz es "muy mal gestor; no ha publicidad institucional que tape la nefasta y negligente gestión de su gobierno en Andalucía y tiene que acompasar no solo lo que pinte en el presupuesto sino lo que luego invierte en las necesidades más acuciantes".

"TOTAL SINTONÍA" CON CCOO MÁLAGA

En ese sentido, la portavoz de Por Andalucía ha asegurado que su partido está en "total sintonía" con el sindicato de CCOO en cómo tienen que ordenar las prioridades inversoras de la Junta de Andalucía para sus próximos presupuestos. De hecho, el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, le ha trasladado las necesidades de la provincia.

Entre ellas, el líder sindical también ha destacado que "es urgente el fortalecimiento de los servicios sociales en esta provincia", asegurando que "hay 160.000 personas que están trabajando, pero son pobres, tienen contratos a tiempo parcial, y por ello, necesitan ayudas por parte de los recursos sociales". También ha señalado que "hay 75.000 personas que no perciben ninguna prestación económica".

A su vez, Cubillo ha traslado "la necesidad de que el Gobierno andaluz implemente con fuerza las políticas de formación para el empleo, tanto para las 138.000 personas desempleadas de Málaga como para las 160.000 que tienen contratos parciales". En este sentido, ha manifestado que "nos sorprende que la Junta de Andalucía tenga más de mil millones de euros sin ejecutar del presupuesto de formación para este año. Es necesario que se pongan en marcha cuanto antes los cursos gratuitos de formación profesional", ha demandado.

En relación con la formación, el líder sindical también ha reivindicado "el fortalecimiento del sistema educativo, ya que Málaga no cuenta con suficientes plazas en la formación profesional y ello hace que muchas personas se la tengan que pagar de sus bolsillos".

La dependencia y la sanidad pública también ha sido otro asunto al que se ha referido Cubillo. Sobre el primero, ha criticado que "debiera haber 76.000 plazas de residencias públicas en Andalucía, pero apenas llegan a 32.000", y en el segundo caso, ha advertido de que "es urgente el fortalecimiento del sistema sanitario público, tanto en atención primaria, donde hay que aumentar la contratación, como en las pruebas de diagnóstico, donde se supera la media de 180 días para tener una primera consulta".

Finalmente, el secretario general del CCOO Málaga ha manifestado que "no nos olvidamos del decreto de la sequía, donde el Gobierno andaluz tiene competencia en las cuencas hidrográficas, pero tan solo ha ejecutado un 50% de estas infraestructuras, aún hay pendientes de ejecución 1.650 millones de euros".