Por Andalucía dice que el feminismo "va a parar al fascismo" y la guerra "aplaudida por los lacayos de Trump"

La coalición de izquierdas Por Andalucía lanza un 'aviso a navegantes': “El feminismo va a parar al fascismo y la guerra aplaudida por los lacayos de Trump” - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU Málaga, organización integrante de la coalición Por Andalucía, Toni Morillas, ha realizado un llamamiento, en el marco de las jornadas formativas 'El poder de las mujeres' organizadas por Comisiones Obreras por el Día Internacional de las Mujeres, "a la participación masiva en la movilización del próximo 8 de marzo". Morillas ha lanzado "un aviso a navegantes": "El feminismo va a parar al fascismo", ha dicho.

La coordinadora de IU en Málaga ha señalado que "necesitamos más feminismo para construir un futuro de esperanza para las mujeres, donde podamos tener vidas libres, sin miedo, con derechos, en las que podamos vivir en igualdad".

"Necesitamos más feminismo para parar la guerra, para parar al fascismo y para abolir todas las desigualdades que siguen atravesando la vida de las mujeres. Ante ese avance reaccionario y esos discursos de odio que nos quieren sumisas, encerradas, sin estar en el espacio público, reivindicamos que necesitamos más feminismo para parar al fascismo", ha subrayado.

Morillas ha incidido en que "ante la guerra, ante esa escalada belicista liderada por Trump y por Israel que se está cobrando la vida de las mujeres y de las niñas, reivindicamos que necesitamos más feminismo para vivir en paz, para que podamos construir un futuro sin guerra. Y también, frente a ese avance de las desigualdades, donde sigue existiendo la brecha salarial de género, donde las mujeres seguimos sosteniendo los trabajos de cuidados no reconocidos, invisibilizados, no pagados, reivindicamos que necesitamos más feminismo".

Por último, la líder de izquierdas ha manifestado que "las feministas, cuando han venido mal dadas, cuando parecía que el futuro irremediable era reaccionario, hemos sido capaces de juntarnos, de unirnos, de sacar la fuerza de debajo de las piedras para hacer frente a esa ofensiva reaccionaria. Y hoy tenemos que volver a hacerlo. Hoy tenemos que decir con mucha rotundidad que el feminismo es antifascista y que va a salir a las calles para demostrar toda su fuerza social para parar a quienes nos quieren sin derechos".

Por su parte, Victoria Morales, portavoz de la coalición de izquierdas, ha avanzado que desde Por Andalucía "nos movilizaremos de forma masiva en Málaga el próximo domingo, 8 de marzo, para reivindicar más derechos en todos los lugares y para todas las mujeres".

Morales ha realizado un llamamiento a la juventud apuntando que "sabemos que hay mucha juventud que reivindica más feminismo. No compramos el discurso reaccionario que sitúa a los jóvenes en un lugar donde no están. Los jóvenes tienen claro que distintas discriminaciones siguen atravesando a la juventud y a las mujeres, tanto en el ámbito laboral, en el acceso a la vivienda, en las tareas de cuidados o en la formación universitaria y no universitaria. Es una realidad que existe un feminismo masivo movilizado para atacar esa reacción".

"Os acompañaremos en esa movilización masiva que tiene que ser esa reacción clara y contundente ante esa otra reacción: más feminismo y más derechos para todas y en todos los lugares", ha zanjado.