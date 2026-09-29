Andalucía suma doce asesinatos machistas al confirmarse el crimen de Málaga

Archivo - Imagen de archivo de un cartel en la manifestación del 8M - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de doce asesinatos por violencia machista tras confirmar como tal el Ministerio de Igualdad el caso de la mujer que resultó herida el miércoles 16 de septiembre a raíz de que su pareja intentara estrangularla en una vivienda en Málaga capital. Con ello, la provincia malagueña registraría su séptima víctima mortal por violencia de género en lo que va de año.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 41 en 2026 y a 1.382 víctimas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje publicado en la red social X, consultada por esta agencia.

Según datos del departamento, se trataría del duodécimo asesinato por violencia de género este 2026 en Andalucía y con ello se convertiría en la comunidad autónoma con más crímenes machistas este año. Le sigue la Comunitat Valenciana con seis casos; Madrid, con cinco casos; Cataluña, con tres, y las regiones de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y Aragón, con dos respectivamente. Mientras que Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, registran uno cada una.

En cuanto a este último caso machista registrado en Málaga, los hechos tuvieron lugar el pasado día 16 de septiembre en la zona de Pinares de San Antón de la capital malagueña sobre las 18,00 horas. Fue la hija de ambos la que llamó a Emergencias 112 Andalucía para avisar de que su padre estaba intentando estrangular a su madre.

En ese momento, Emergencias movilizó a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional. A la mujer se le practicó la RCP y pudo ser reanimada y trasladada al hospital, donde ha permanecido ingresada en la UCI hasta su fallecimiento.

También se le prestó atención sanitaria al hombre, pero ya había fallecido tras ahorcarse con unas bridas. Ni la víctima ni el supuesto agresor estaban registrados en el Sistema Viogén. La víctima tenía dos hijos menores de edad, con lo que el número de menores huérfanos asciende a 29 a nivel nacional.

De esta manera, La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más rotunda condena y su absoluto rechazo" ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

EL CRIMEN DE BENAHAVÍS (MÁLAGA), CASO ANTERIOR

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista este año en Andalucía, la primera fue en Quesada (Jaén); la segunda el Olvera (Cádiz); la tercera en Alhaurín el Grande (Málaga); la cuarta en Córdoba, la quinta en Málaga, la sexta en Mairena del Aljarafe (Sevilla), la séptima en El Rincón de la Victoria (Málaga), la octava en Mijas (Málaga), la novena en Antequera (Málaga), la décima en Benahávis (Málaga), la undécima en La Campana (Sevilla) y esta última en Málaga capital.

Así, el pasado miércoles, 7 de enero, Andalucía contabilizó una mujer asesinada por violencia machista en lo que llevamos de año, tras confirmarse el caso de una mujer de 38 años en la localidad jiennense de Quesada.

El segundo caso ocurrió en la localidad gaditana de Olvera, cuando la víctima de 58 años fue asesinada por su cónyuge de 60 años. El tercer caso corresponde al de una mujer de 33 años en la localidad malacitana de Alhaurín el Grande.

El siguiente, correspondiente a Córdoba, corresponde al asesinato de una mujer a machetazos a las puertas de su casa por su expareja, mientras que el quinto atiende a un asesinato con arma de fuego a una mujer de 51 años en Málaga a manos de su pareja, de 56 años.

El sexto ocurría el pasado 27 de junio en Mairena del Aljarafe (Sevilla), cuando una mujer de 44 años fue asesinada por su pareja, de 44 años, mientras que el séptimo caso corresponde al de una mujer de 35 años asesinada con signos de apuñalamiento y ahogamiento en Rincón de la Victoria (Málaga).

Asimismo, el octavo caso tuvo lugar en Mijas (Málaga) el pasado 8 de julio, cuando una mujer de 61 años fue asesinada en una vivienda incendiada en el municipio malagueño de Mijas, presentando heridas por arma blanca. Junto a la víctima se encontraba también el cuerpo de su hija, de 30 años, con los mismos signos de violencia.

El noveno crimen machista de Antequera (Málaga) tuvo lugar el pasado 21 de julio cuando una joven de 29 años fue encontrada en su domicilio con heridas de arma blanca. La víctima fue presuntamente asesinada por su excónyuge en Málaga el 20 de julio de 2026. La víctima era española y tenía un hijo y una hija menores de edad. Además, existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El décimo tuvo lugar también el pasado 21 de julio en Benahavís (Málaga), cuando una mujer de 45 años de origen húngaro fue asesinada por su expareja, el cual fue descartado en un principio como posible caso de violencia de género por el propio ministerio, pese a que finalmente fue confirmado.

Finalmente, el undécimo sucedió el pasado 26 de septiembre cuando una mujer de 46 años fue asesinada por su pareja en La Campana (Sevilla), tras el crímen, el hombre de 56 años autor de los hechos se atrincheró en una vivienda de la localidad y la Guardia Civil lo detuvo horas después.