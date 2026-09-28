La mujer asesinada a puñaladas en La Campana (Sevilla) constaba en el sistema VioGén por una relación anterior

Archivo - El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, en una atención a medios. Archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

LA CAMPANA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado de que la mujer de 47 años asesinada este fin de semana a puñaladas en La Campana (Sevilla) se encontraba incluida en el sistema VioGén por una relación anterior, si bien el detenido como presunto autor de los hechos no constaba en el sistema. Cabe mencionar que la principal hipótesis de los investigadores apunta a que se trataría de un posible caso de violencia de género.

En una atención a medios en el municipio sevillano, Toscano ha explicado que el presunto autor prevé recibir el alta hospitalaria en las próximas horas, tras ser atendido por las conductas autolíticas que protagonizó después de permanecer atrincherado. Así, está previsto que pase a disposición judicial a lo largo de este próximo martes.

El hijo menor de la víctima, presente en el momento de los hechos, se encuentra "acompañado" y "bajo la guarda de vecinos" de la localidad, si bien posteriormente deberá ser custodiado por los servicios de protección jurídica del menor. Hasta ahora, convivía con el padre del presunto agresor y, en adelante, se estudia la posibilidad de que pudiese quedar al cuidado de su propio padre, según el subdelegado.

El responsable ha querido enviar un mensaje de solidaridad a la familia de la fallecida, así como a los propios vecinos de La Campana, que se han "volcado" con esta situación.

Además, ha destacado la "gran labor" de los profesionales de la Guardia Civil durante la negociación con el detenido, quien, tras los hechos, permaneció atrincherado y llegó a autolesionarse, por lo que posteriormente tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

"Cualquiera de los que hemos estado aquí hemos podido comprobar que la violencia de género es algo palpable, que destroza vidas, familias y hasta un pueblo. Hago un llamamiento a las instituciones y a la sociedad civil para actuar de forma conjunta", ha insistido Toscano.

Los hechos se produjeron sobre las 22,40 horas de la noche del sábado en dicho municipio, cuando una mujer resultó gravemente herida tras recibir varias heridas por arma blanca. La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento sobre las 23,30 horas.