Ángeles Muñoz destaca "estabilidad financiera, aprobación del PGOM y récord empleo" en el Debate del Estado de Marbella

Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MARBELLA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha destacado este lunes en el Debate del Estado de la Ciudad que el municipio "afronta su futuro como una gran oportunidad" y ha puesto en valor "la estabilidad financiera, la inversión histórica de 200 millones de euros en equipamientos públicos, la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y los récords alcanzados en empleo, actividad económica y turismo en Marbella".

En ese sentido, la regidora ha puesto en valor que el municipio en la actualidad "cuenta con mayor seguridad en ámbitos como el urbanístico y el jurídico". "Hoy Marbella es una localidad que nada tiene que ver con su pasado", ha afirmado Muñoz, quien ha situado el empleo como uno de los principales indicadores del crecimiento económico y social de la localidad.

Muñoz ha remarcado los "excelentes datos" de cotizantes a la Seguridad Social, descenso del desempleo, creación de empresas y aumento de autónomos. En este ámbito, ha reseñado que "somos la ciudad andaluza de más de 40.000 habitantes con mejores datos de trabajo, con un 7,37% de desempleo histórico, mucho más bajo que la media nacional".

Así, ha recordado que Marbella cerró este pasado mes de agosto con 5.863 personas desempleadas, "877 menos que hace un año; estamos hablando de una reducción interanual de un 13%", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que este mismo periodo sitúa a Marbella en 87.179 cotizantes, "la cifra más alta en la historia del municipio en un mes de agosto desde que existen estadísticas".

En cuanto al número de empresas cuya actividad se desarrolla en Marbella, ha señalado que se sitúa en 20.829, destacando que un "35% de las nuevas empresas que se crean en la provincia de Málaga lo hacen precisamente en nuestra localidad".

"En tres años Marbella cuenta con 2.623 personas desempleadas menos, 8.210 cotizantes más y 1.660 autónomos más, lo que supone una reducción del desempleo de un 30%", ha señalado.

En materia turística, Muñoz ha hecho hincapié en la evolución del empleo en el sector hotelero: "En junio de 2026, los establecimientos de Marbella contabilizaron 6.760 trabajadores, frente a los 3.662 registrados en junio de 2025, lo que supone un incremento del 84,6% y el máximo de la serie disponible".

La regidora también ha resaltado el crecimiento de la rentabilidad hotelera y de la llegada de viajeros internacionales. "Entre enero y julio de 2026, el mercado internacional de viajeros creció un 8,1% y las pernoctaciones en este ámbito un 9,2% respecto al mismo periodo del año anterior", ha manifestado.

La alcaldesa ha asegurado que el nuevo planeamiento recogido en el Plan General de Ordenación Municipal, "aporta seguridad jurídica y urbanística y permite planificar el desarrollo de Marbella para las próximas décadas, con más suelo destinado a vivienda, equipamientos, infraestructuras y actividad económica".

Asimismo, ha destacado las actuaciones realizadas en materia de vivienda protegida: "73 inmuebles en la zona de Guadaiza, los 84 en San Pedro Alcántara, los de Arroyo Palomeras, o las viviendas ejecutadas en régimen de alquiler en Huerta de los Cristales".

En el ámbito sanitario ha remarcado los nuevos centros de salud de La Campana y Las Chapas, el centro de urgencias de Las Albarizas y "las mejoras" vinculadas a la atención sanitaria en Ricardo Soriano.

En educación, ha señalado la inversión municipal anual superior a 1,5 millones de euros en el mantenimiento de los centros educativos, además de actuaciones de climatización, comedores, transporte escolar y mejoras en las escuelas infantiles.

En materia deportiva, la alcaldesa ha reseñado proyectos de ampliación y reforma de espacios deportivos y "el crecimiento de eventos y en el refuerzo del deporte base", con un 60% más de plazas, hasta alcanzar 3.967 en 45 disciplinas.

Muñoz ha valorado igualmente las inversiones realizadas en saneamiento, infraestructuras y espacios públicos en distintos puntos del término municipal, junto a proyectos como la regeneración del río Guadaiza y el paseo fluvial de Benabolá.

La alcaldesa ha asegurado que las políticas sociales constituyen otra de las prioridades del Ayuntamiento: "Entre 2023 y 2026 se han destinado más de 9,7 millones de euros a esta área, con 22 convenios de ayuda directa con asociaciones y subvenciones a otras 11 entidades". Al respecto, ha anunciado un incremento del 15% del capítulo de subvenciones para 2027. En movilidad, ha destacado las cerca de 100.000 tarjetas de transporte para residentes.

Muñoz ha remarcado la evolución económica municipal, haciendo hincapié en el "incremento de la capacidad presupuestaria" y de inversión respecto a 2007, triplicando la cifra de ese año con hasta 448 millones de euros de inversión actuales. Mientras que la deuda municipal "se sitúa actualmente en 266 millones de euros, frente a los cerca de 700 millones acumulados de etapas anteriores".

LA OPOSICIÓN CONTRAPONE "LA VISIÓN TRIUNFALISTA DE MUÑOZ"

Por su lado, el PSOE ha calificado de "muy deficiente" la gestión del Gobierno municipal y ha reclamado un cambio de prioridades para que el Ayuntamiento "centre" sus políticas.

Misma línea que Vox, cuyo portavoz en Marbella, Eugenio Moltó, ha lamentado "el discurso triunfalista del Gobierno municipal" ante los problemas de inseguridad, suciedad y atascos que padecen los vecinos y pone también el foco en la vivienda, los sobrecostes, la deuda y la subida de impuestos

En materia de vivienda, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Pérez, ha señalado que el Consistorio "ha entregado solo 18 viviendas protegidas para jóvenes en los 17 años de Gobierno de Muñoz", una cifra que ha considerado "insuficiente" frente a los cerca de 4.000 demandantes de vivienda protegida que existen en el municipio.

Moltó también ha reclamado más iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda: "Un joven que trabaja en Marbella no puede alquilar solo ni comprar en la ciudad donde nació", ha afirmado.

En materia de movilidad, Pérez ha reclamado un transporte público de "mayor calidad" y conexiones entre urbanizaciones que permitan reducir la presión sobre la autovía A-7, además de nuevas soluciones para el aparcamiento.

En gestión económica, Moltó ha afirmado que "la subida permanente de impuestos y el continuo aumento de la deuda municipal no concuerdan con esa 'mejor gestión' que el PP lleva como lema electoral".

Isabel Pérez también ha mostrado su preocupación por el "incremento del endeudamiento municipal". "Se han solicitado alrededor de 130 millones de euros en créditos y existe un plan de ajuste que se prolonga hasta 2040", señala.

Ambos grupos también han abordado la limpieza del municipio. Pérez ha denunciado que "persisten problemas de suciedad" y recogida de residuos en distintos puntos del municipio, especialmente durante los meses de verano.

En cuanto a Vox, Moltó ha reprochado al PP que, tras casi 20 años, "siga sin dimensionar adecuadamente la plantilla municipal", con la RPT todavía pendiente mientras el propio Ayuntamiento reconoce falta de personal en determinados servicios.

En cuanto al turismo, Pérez ha advertido de la necesidad de analizar el modelo de crecimiento turístico y ha cuestionado la proliferación de viviendas turísticas y el anuncio de nuevos establecimientos hoteleros, especialmente en Las Chapas.

La socialista ha reclamado para concluir que el Debate sobre el Estado de la Ciudad vuelva a celebrarse con periodicidad y no transcurran otros cinco años hasta el próximo. "La ciudadanía ya conoce esta forma de gobernar: todo humo durante tres años y medio y después prisas cuando llegan las elecciones".

Moltó ha cerrado su intervención emplazando a los vecinos a "hacer su propio balance cuando llegue el momento de decidir el futuro del municipio".