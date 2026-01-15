Antequera (Málaga), a Fitur con una propuesta internacional y de aniversario de los dólmenes como patrimonio mundial

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la concejala responsable de Turismo y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián, han informado en rueda de prensa del despliegue de la ciudad en Fitur 2026. - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

La ciudad ha batido en 2025 su récord turístico con un total de 661.977 visitantes

ANTEQUERA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La ciudad malagueña de Antequera va a acudir a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con la intención de consolidar su posición estratégica en materia de turismo y potenciar su oferta mundial, a través del patrimonio. En la última década los bienes, declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, han conectado Antequera con el mundo. Además, la ciudad ha registrado en 2025 su récord turístico con un total de 661.977 visitantes.

El alcalde Manuel Barón y la responsable de Turismo y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián, han presentado este jueves en rueda de prensa la propuesta de Antequera para participar en Fitur, que se celebrará en Madrid la próxima semana.

Para la ocasión se ha elaborado un vídeo promocional, que reúne el potencial patrimonial de Antequera, con guiños a la historia y a la declaración del Sitio Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial por la Unesco en julio de 2016.

El alcalde ha señalado que "Antequera consolida un modelo turístico de éxito. Estos diez años marcan el camino del buen trabajo con cifras y alcance antes inéditas".

La agenda de la delegación antequerana en Fitur 2026 arrancará el próximo miércoles con encuentros profesionales, presentaciones, reuniones y tomas de contacto con referentes en el sector. La gastronomía, movilidad, patrimonio o la comunicación serán algunos de los puntos claves, en la programación de trabajo.

La responsable de Turismo, Ana Cebrián, destaca que la ciudad "viaja a Madrid para seguir sumando en materia de turismo y mejorar la oferta actual".

La presentación, junto al periódico El Sol de Antequera, de un documental sobre Cristóbal Toral será otra de las acciones promocionales de la ciudad malagueña en la capital de España. Se trata de un audiovisual sobre la vida, obra y trayectoria de este pintor, coincidiendo con el 80 aniversario de su nacimiento.

RÉCORD DE VISITANTES EN 2025

Barón y Cebrián también han informado sobre los datos turísticos registrados el pasado año en Antequera, con un total de 661.977 visitantes, dato que supone un récord de visitantes, y un crecimiento muy destacado en relación a 2024, toda vez que la ciudad ha recibido un 22% más de visitantes.

De forma desglosada, los visitantes nacionales han sido 466.968 y los internacionales, 195.009. "Estas cifras muestran el buen trabajo en materia turística, la promoción y presencia en ferias de turismo y el trabajo de difusión que desde el propio Ayuntamiento se lleva a cabo", ha señalado el alcalde.

En cuanto a las visitas internacionales, los países de origen de la mayoría de los turistas foráneos han sido: Gran Bretaña (16.351), seguida de Francia (12.726), Alemania (6.975), Holanda (6.325), Italia (4.517) y Bélgica (3.212).

"En Antequera se diversifica la oferta para conectar cada vez con más públicos y perfiles. En los últimos años se ha trabajado con el turismo familiar, con el patrimonio, la inclusión e incluso con un turismo relacionado con las mascotas", ha matizado Ana Cebrián en su intervención.

Respecto a las visitas registradas en los diferentes recursos turísticos de la ciudad, el más visitado durante 2025 ha sido el Paraje Natural El Torcal de Antequera con 312.227 visitas (47,20%), seguido del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera con 170.289 visitas (25,74%).

A continuación, le siguen los monumentos gestionados por la Fundación de Ciudades Medias del Centro de Andalucía, la Alcazaba y Real Colegiata de Santa María la Mayor, con 68.054 visitas (10,29%). En cuarto lugar, se sitúa la Oficina de Turismo, con 32.636 visitas (4,93%), seguido del MVCA - Museo de la Ciudad de Antequera con 31.100 visitas (7,70%).

En sexto lugar, se encuentra la Iglesia San Juan de Dios con 23.237 (3,51%), tras la misma, el Museo de Arte de la Diputación (MAD) registró 7.842 visitas (1,19%) seguido de la Iglesia del Carmen con un registro de 7.467 visitas (1,13%). Tras éste, el Museo de Santa Eufemia, que estuvo cerrado durante el mes de agosto, con 5.086 visitas (0,77%).

El Museo de las Descalzas, que estuvo cerrado en julio, ha registrado 1.204 visitas (0,18%) y, seguido de la Ermita de Veracruz, con 1182 visitas (0,18%). Y por último la Industria Textil, que también permaneció cerrada durante julio, donde se han contabilizado 1.131 visitas (0,17%), aumentando en más de 600 visitas con respecto al anterior 2024.