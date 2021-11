Antonio Banderas: "La ilusión por hacer cosas y tener proyectos es lo que me mantiene más en forma"

MÁLAGA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

"La ilusión por hacer cosas y tener proyectos es lo que me mantiene más en forma". Así lo ha asegurado el actor Antonio Banderas, que este jueves ha dado a conocer un adelanto de 'Company', el musical que se estrena en el Teatro del Soho Caixabank de Málaga el próximo 17 de noviembre y que está dirigido y protagonizado por Banderas.

Banderas ha afirmado que se encuentra "muy bien, con muchas ganas y con muchas fuerzas, no paro" y, por otro lado, en cuanto a su vida y cómo se conserva así, ha ironizado con que "no sé, tomo mucho té blanco", aludiendo también al "espíritu" después de que se lo dijera una de las actrices de la compañía, Marta Ribera, asegurando que le dice que es como "un niño chico y ella dice que también lo es y ahí nos unimos", ha señalado Banderas.

"La ilusión por hacer cosas y tener proyectos es lo que me mantiene más en forma", ha asegurado recordando los problemas que ha tenido de salud. No obstante, ha incidido en que "me encuentro y siento muy bien, con muchas ganas y con muchas fuerzas, no paro".

También durante la rueda de prensa y tras ser cuestionado sobre cómo es trabajar con su hija Stella del Carmen Banderas, ha explicado que es ayudante de dirección en 'Company'. Ha recordado que su hija hizo sus estudios narrativos y "ha sido su primera experiencia profesional".

Ha considerado que "más que el trabajo aquí --en el musical--, yo vivo con mi hija, en mi casa", asegurando que "creo mucho en el criterio de mi hija". "Ha sido siempre una persona con muchísima personalidad y las opiniones suyas me valen".

"Cuando caminamos a casa después de los ensayos es cuando realmente ella hace su trabajo. Cuando estamos en casa, a lo mejor, cenando cuando le hago preguntas muy directas y recibo respuestas muy directas sobre lo que ella está viendo y la opinión". Por lo tanto, "está cumpliendo una función muy interesante", además del trabajo en sí que "hay que ir resolviendo diariamente".

Así, ha dicho que "estoy muy contento de que esté aquí porque han sido un año y medio sin verla por temas COVID y es doloroso porque he estado muy pegado a mi hija a excepción de los momentos que he estado trabajando, que han sido probablemente, demasiados", ha concluido.