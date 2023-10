Antonio Najarro, Rocío Molina y Jesús Carmona abren Danza Málaga, una ventana al flamenco más contemporáneo

MÁLAGA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Danza Málaga comienza la próxima semana en el Teatro Cervantes con los últimos montajes de Antonio Najarro, Rocío Molina, Jesús Carmona y el coreano Dongha Lee.

El Teatro Echegaray, segunda sede del ciclo, recibirá el primer estreno, Tapicotap, de Manolo Supertramp, así como 37 Guernica 17, coreografía de Fernando Hurtado producida por Factoría Echegaray, y piezas de DA.TE Danza y Violeta Borruel.

La edición 2023 del ciclo aborda las diferentes manifestaciones del flamenco más contemporáneo y recuerda a Picasso en el año del 50 aniversario de su fallecimiento con dos coreografías, Guernica again, de Dongha Lee, y la citada creación de Fernando Hurtado para la productora municipal, han señalado desde el teatro en un comunicado.

Las coreografías de Olga Pericet, Lucía Lacarra y el Ballet de Kiev; los estrenos de David Segura, Nieves Rosales y Ellie Harlet, que abrirá con las diez funciones de Crossing over la octava temporada de Factoría Echegaray; las nuevas producciones de REA Danza y Rosario Toledo, y el infantil de NS Danza añaden la diversidad necesaria a Danza Málaga 2023 (DZM).

En total, DZM está vertebrado en 18 espectáculos y varias actividades paralelas. Empezará el 18 de octubre con la puesta en escena de Querencia, del exdirector del Ballet Nacional de España, en el Teatro Cervantes), y la primera de las funciones de Tapicotap en el Teatro Echegaray, concentrará el grueso de su oferta en la segunda quincena del presente mes y acabará el 29 de diciembre con El cascanueces en la segunda de las visitas del Ballet de Kiev.

Junto a las funciones en sala, DZM ofrece una conferencia de Marta Carrasco sobre la escuela bolera abierta a todo el público y sendas clases magistrales de Javier Latorre, Olga Pericet y Gianluca Battaglia dirigidas al alumnado del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet.

Por otro lado, han recordado que ya están a la venta en todos los canales de los escenarios municipales de Málaga las entradas para DZM, un ciclo que agrupa la oferta de las artes del movimiento en el último trimestre del año con el propósito de que convivan obras de primeras compañías nacionales e internacionales con estrenos de coreógrafos malagueños y con espectáculos para todos los públicos.

En esta edición, el cartel transita por el flamenco fronterizo e innovador (Molina, Carmona, Pericet, Supertramp, Rosales, Toledo) y discurre paralelamente por el neoclasicismo, la escuela clásica eslava, la danza oriental, la expresión corporal fusionada con el teatro físico y la danza española.

ESPECTÁCULOS Y CONFERENCIA

'Querencia', sexto montaje de la compañía de Antonio Najarro, abrirá DZM el miércoles 18 de octubre en el Teatro Cervantes. El exdirector del Ballet Nacional de España firma un espectáculo de gran formato (14 bailarines) con música original para orquesta sinfónica que pone en valor la danza española en todos sus estilos al viajar a través de la belleza interpretativa y estética de la escuela bolera, la danza estilizada, la danza tradicional y el flamenco.

El mismo 18 y el 19 de octubre, el Echegaray abrirá para que Manolo Supertramp estrene su autobiográfico 'Tapicotap'. El ecléctico bailarín, intérprete de grandes musicales, director y actor teatral presenta en este segundo montaje de su compañía una reflexión danzada que arranca en el flamenco, eclosiona con el claqué y experimenta con la fusión de todo lo que ofrece el camino.

Rocío Molina cierra en Málaga el viernes 20 de octubre con 'Vuelta a Uno' su trilogía sobre la guitarra, de la que ya exhibió en Terral 2021 sus dos primeras piezas, Inicio (Uno) y Al fondo riela (Lo otro del Uno). La opción del día 20 en el Echegaray es ver a la Compañía de Danza de Fernando Hurtado reponer la producción de Factoría Echegaray 37 'Guernica 17', obra en la que el coreógrafo e intérprete malagueño hace bailar a los person ajes del cuadro más emblemático de Picasso. Inma Montalvo, Esther Medina y María Moguer le acompañarán en esta obra que sigue girando seis años después de su estreno.

Jesús Carmona trae el sábado 21 de octubre al Cervantes su 'Baile de bestias', espectáculo de flamenco vanguardista con el que logró el Max 2022 y en el que camina con el multiinstrumentista Manu Masaedo, quien crea espacios sonoros con los que viajar a un mundo onírico. La compañía DA.TE Danza estrena en el Echegaray ese sábado 21 la versión de sala para 4 intérpretes de 'En tierra de nadie', un espectáculo de danza contemporánea dirigido a todos los públicos (en especial al público joven) que se pregunta qué lleva a alguien a abandonar su mundo y viajar hacia lo desconocido, y en cuyo proceso de creación participaron personas migrantes.

La mañana del domingo 22 la compañía de Violeta Borruel representa en doble función en el Echegaray 'Blu', pieza de danza-teatro contemporáneo para público a partir de cinco años que conciencia sobre la contaminación marina, y ya por la tarde aterriza en el Cervantes el Lee Dongha Dance Project en una función programada en colaboración con el festival '2023 Chumdanza' del Centro Cultural Coreano en España. El coreógrafo y bailarín Dongha Lee presentará en Málaga 2023 Chumdanza , espectáculo que incluye su solo 'Guernica again', una mirada a la impactante pintura colgada en el Reina Sofía, y la pieza grupal 'Repeat and variation', una representación visual de la vida humana desde el nacimiento hasta la muerte.

'La escuela bolera: la academia de la danza española' es el título de la conferencia que dará Marta Carrasco el 23 octubre de 2023. La cita será a las 18.00 horas en el Teatro Echegaray, y las invitaciones se podrán retirar en las taquillas de los teatros Cervantes y Echegaray y del Cine Albéniz a partir del viernes 20 de octubre. Las clases magistrales se impartirán en el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet y estarán destinadas a su alumnado: Javier Latorre el 20 de octubre, Olga Pericet el 26 y Gianluca Battaglia el 27.

El segundo estreno del ciclo le corresponde a David Segura, bailarín malagueño cuya compañía hermana la danza clásica con el trabajo de suelo del break dance y la dimensión introspectiva de la psicología. El miércoles 25 de octubre trae al Echegaray 'El curso de la vida', un alegato a favor del instinto y de la expresión conducido a través de la unidad entre danza y música en directo.

Dos coreógrafas y bailarinas que parten del flamenco para conducirlo a nuevos puertos coinciden el viernes 27, Olga Pericet con La Leona en el Cervantes y Nieves Rosales estrenando MujerSilencio: crónica de la frontera en el Echegaray.

Lucía Lacarra y su 'partenaire', el canadiense Matthew Golding, escenifican en Málaga (sábado 28) 'In the still of the night'. Con Lacarra y Golding en el Cervantes, el segundo teatro municipal abrirá para 'Playeras', la conjunción de Rosario Toledo -bailaora-, Blanca Barranco -contrabajo- y Javier Galiana -piano- para dar forma escénica a un disco grabado por los dos últimos durante la pandemia y que dedicar on a las playas del mundo.

La mañana del último domingo de octubre (día 29) la compañía catalana NS Danza propone en 'El principito'. Por la tarde, otra compañía muy ligada a DZM, R.E.A. Danza, aparca en las tablas del primer teatro de Málaga su particular homenaje al tango a través de la danza. 'La Revirada Tango Club', su nuevo espectáculo.

La primera parte de Danza Málaga 2023 acaba con 'El corsario', del Ballet de Kiev (martes 31). En noviembre tomará el testigo de Danza Málaga la primera producción de la octava temporada de Factoría Echegaray, una pieza de danza-teatro de la coreógrafa Ellie Harlet titulada 'Crossing over'. El cierre del programa dancístico le corresponde al Ballet de Kiev con su versión colorida y emotiva de 'El cascanueces'.